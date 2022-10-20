قبل قمة المناخ.. 260 أتوبيسا تعمل بالكهرباء والغاز في شرم الشيخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الانتهاء من محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في شرم الشيخ، مؤكدًا وصول 260 أتوبيسا إلى مدينة شرم الشيخ قبل قمة المناخ، صديقة للبيئة وبصناعة مصرية 100%.

تفاصيل أتوبيسات الكهرباء في شرم الشيخ

أوضح فودة، لـ«الوطن»، أنّ عدد الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وصلت إلى 140 أتوبيسا، والتي تعمل بالغاز الطبيعي 120 أتوبيسًا، مؤكدا إنشاء محطة خاصة لشحن الأتوبيسات بالكهرباء على مساحة 100 ألف متر مربع، لشحن 150 أتوبيسًا مرة واحدة، إلى جانب قدرتها على شحن السيارات.

محطات الغاز الطبيعي في شرم الشيخ

أضاف أنه جرى الانتهاء من إقامة 8 محطات غاز طبيعي في شرم الشيخ؛ لتغطية المدينة بالكامل؛ لأن المدينة ستتحول إلى الطاقة النظيفة، مشيرا إلى أنه جرى الانتهاء من تحويل تاكسيات الأجرة للعمل بالغاز الطبيعي بدلا، وذلك قبل مؤتمر المناخ.

وأكد إنشاء 24 محطة شحن كهربائي للسيارات في كل مناطق شرم الشيخ، إضافة إلى محطات شحن السيارات بالكهرباء، داخل محطات الوقود وأمام الفنادق.