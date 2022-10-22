«ويتش»: نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية

يقلل ملايين البريطانيين وجبات طعام بسبب غلاء المعيشة في المملكة المتحدة، ولا سيما ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تسببت بتجاوز نسبة التضخم 10% الشهر الماضي في البلاد، وفق ما أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «ويتش».

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي شمل نحو 3000 شخص أن نصف الأسر البريطانية تخفض عدد الوجبات اليومية، حيث أكدت نسبة مماثلة أنها تواجه صعوبة في تناول أطعمة صحية، مقارنة بمرحلة ما قبل الأزمة وتختار وجبات جاهزة لخفض استخدام الغاز أو الكهرباء.

وقال 80 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم إنهم يعانون صعوبات مالية، ويمتنع كثيرون عن شراء السكريات والحلويات ويكتفون بالأساسيات.

ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة

وكانت الجمعية البريطانية لحماية المستهلك نبهت الأربعاء من أن ملايين الأسر البريطانية قد تجد نفسها في حالة فقر على صعيد الطاقة، وهي عاجزة عن الحصول على التدفئة المناسبة خلال الشتاء بعدما قصر وزير المال الجديد بشكل كبير مدة تحديد سقف لفواتير الطاقة.

وألغى وزير المال البريطاني جيريمي هانت جزءًا كبيرًا من الإجراءات التي أعلنها سلفه كواسي كوارتنج نهاية سبتمبر في إطار الميزانية، وتمزج بين دعم كبير لنفقات الطاقة للأسر والشركات مع خفض ضريبي على مستويات عدة، وكانت هذه الإجراءات ستمول من خلال الاستدانة في خضم التضخم الجامح، ما أثار فوضى وارتباكًا كبيرًا في الأسواق.