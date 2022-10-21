«روسيا اليوم»: بريطانيا سجلت 2 مليون إصابة بكورونا خلال أسبوع

نشر مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا أرقاما صادمة بشأن معدلات الإصابة بفيروس كورونا، إذ سجلت المملكة المتحدة 2 مليون إصابة خلال أسبوع واحد في الفترة من 5 إلى 11 أكتوبر الجاري، وهي أعلى نسبة إصابات منذ 3 أشهر، وفق ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وذكر المكتب أن عدد الإصابات استمر في الارتفاع في إنجلترا وويلز، بينما لا يزال الوضع غير مؤكد في اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة سياسية كبيرة كان أحدث فصولها استقالة رئيسة الوزراء ليز تروس.

ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا في بريطانيا 15%

وفقا لمكتب الإحصاءات الوطنية، سجلت بريطانيا ارتفاعا في إجمالي أعداد المصابين بفيروس كورونا بنسبة بلغت 15%، فيما بلغ عدد المصابين في إنجلترا 170620، أي ما يعادل 3.13% من السكان، (1 من كل 30 شخصا).

وكانت بريطانيا واحدة من أكثر الدول الأوروبية التي عانت في مواجهة فيروس كورونا، وسط انهيار كبير في الإجراءات الصحية بالمستشفيات جراء ارتفاع حالات الإصابة، كما أن بريطانيا تواجه مشكلة انتشار مرض جدري القرود.

أوروبا بحاجة إلى جرعات تعزيزية من لقاحات كورونا

ووفقا لتقرير نشر على موقع «ياهو» اليوم، فإن هناك العديد من الأسباب التي تجعل هناك تفكير في الحصول على جرعة معززة من «كوفيد 19» خلال الشتاء، إذ أنه من المقرر أن يكون الجو باردًا في جميع أنحاء أوروبا، وقد تأثر بشكل أكبر بأزمة تكلفة المعيشة في القارة والتي شهدت محاولة العديد من الأشخاص توفير الطاقة حيثما أمكن ذلك.

ولفت الموقع إلى أن الشتاء هو بؤرة لأمراض الجهاز التنفسي، ولا يقتصر على كورونا والإنفلونزا فقط، وأن تأخير تشغيل التدفئة قد يؤدي إلى تفاقم هذه المشكلة.

وتقول منظمة الصحة العالمية، إن مرض كوفيد طويل الأمد أصاب أكثر من 17 مليون شخص حتى الآن في جميع أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى.