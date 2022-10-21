رئيس الوزراء الأسترالي يبدي قلقه بسبب تأخر اتفاق التجارة الحرة مع بريطانيا

أعرب رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيز، عن قلقه بشأن التأخيرات المحتملة لاتفاق التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة بسبب عدم الاستقرار السياسي في بريطانيا، بحسب ما ذكرته «إيلفورد ريكوردر».

وفي حديثه للصحفيين في «بيرث»، غرب أستراليا، اليوم، قال ألبانيز: «أنا قلق بشأن أي تأخير قد يحدث لاتفاقية التجارة الحرة بين أستراليا والمملكة المتحدة، وناقشت مع رئيسة الوزراء السابقة، ليز تروس، التعجيل بذلك، وناقشنا محاولة إتمامها قبل نهاية هذا العام، للتأكد من أن الموافقات البرلمانية المناسبة في البلدين».

ليز تروس تتقدم باستقالتها بعد 44 يوماً فقط

وقدمت رئيسة وزراء بريطانيا باستقالتها، أمس بعد 44 يومًا فقط في توليها المنصب وتعد أقصر فترة رئاسة للوزراء في تاريخ بريطانيا، في أعقاب أسابيع من الاضطرابات المالية والسياسية والهبة الكارثية التي قدمها المستشار كواسي كوارتنج آنذاك بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أدت إلى تراجع الدعم المقدم لـ «تروس»، بين قبل حزب المحافظين.

ألبانيز يقارن فترة ولايته بتغير القيادة في المملكة المتحدة

ويأتي ذلك أيضًا بعد 6 أسابيع فقط من استقالة بوريس جونسون، ما يعني أن ألبانيز سيلتقي قريبًا برئيس وزراء بريطاني جديد للمرة الثالثة في الأشهر الخمسة التي انقضت منذ وصول الأستراليين إلى السلطة.

وقال ألبانيز مازحًا عند مقارنة فترة ولايته بتغير القيادة في المملكة المتحدة حتى الآن، قائلاً «حكومتي مستقرة ومنظمة، الكبار هم المسؤولون».

وأضاف ألبانيز، كنت في المنصب لمدة 5 أشهر، والتقيت برئيسي الوزراء البريطانيين، ومن الواضح أنني سأجري اتصالات مع رئيس ثالث في وقت ما عند الانتهاء من هذه القضايا، وأشار إلى أنه ألتقي بـ «تروس»، عندما زار المملكة المتحدة لحضور جنازة الملكة الشهر الماضي، والتقى بجونسون في قمة الناتو في يونيو الماضي.