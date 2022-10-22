«مجمع الإسماعيلية الطبي» خدمات فندقية وجراحات دقيقة تحت مظلة التأمين الشامل

عام ونصف تقريبا مرت على افتتاح مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية، غيرت الصورة الذهنية للمواطنين عن المنظومة الصحية بعد تحولها من خدمة سريعة للطوارئ إلى خدمة متكاملة تنافس جودتها أكبر المستشفيات العالمية.

تطور فني وإداري وتدريب مكثف للكوادر الطبية والتعاقد مع أكبر استشاري الأقسام الطبية المختلفة، عوامل مكّنت مجمع الإسماعيلية الطبي من إجراء جراحات تخصصية لأول مرة في منطقة القناة وسيناء وبعضها لأول مرة في مصر.

مدير المجمع: تعاقدنا مع أمهر الأطباء وننفذ جراحات دقيقة

وقال الدكتور مؤمن القرقاري، مدير مجمع الإسماعيلية الطبي، إن المجمع خلال الأشهر الماضية تعاقد مع اكفأ وأمهر الأطباء والاستشاريين من مختلف محافظات الجمهورية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين في الإسماعيلية.

وتابع في تصريحات لـ«الوطن»، أنه مع التطور في التجهيزات، راعت هيئة الرعاية الصحية توفير الكوادر الطبية وزيادة عددهم داخل المجمع، فتم التعاقد مع أفضل الاستشاريين من جامعة قناة السويس وأساتذة الأقسام المختلفة للقضاء على قوائم الانتظار، خاصة في الجراحات العاجلة.

وتابع: «وصلنا إلى نتائج مرضية في الجراحات، خاصة مع تنفيذ أصعب وأدق الجراحات داخل مجمع الإسماعيلية لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، بتكاليف تجاوزت 600 ألف جنيه، تحمل منها المريض 300 جنيه فقط».

الرعاية الصحية: تنفيذ 23 ألف عملية جراحية في الإسماعيلية

وبحسب بيانات رسمية لهيئة الرعاية الصحية في الإسماعيلية، فإن عدد العمليات الجراحية التي أجريت منذ بداية تدشين منظومة التأمين بالإسماعيلية وحتى الآن، تخطى 23 ألف جراحة، تراوحت حدتها ما بين عمليات متقدمة وكبرى ومتوسطة وصغرى وفائقة الدقة.

وبحسب البيانات، تتطلبت هذه الجراحات مهارات خاصة أثناء إجرائها، ومنها عمليات لم تكن تُجرى في إقليم القناة كله، ولم يتكلف المنتفع بها أكثر من 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة وذلك تحت مظلة التأمين الصحي الشامل الجديدة.

الرعاية الصحية: 765 ألف فحص طبي في العيادات الخارجية

وأشار البيان إلى أن إجمالي الفحوصات المعملية والتشخيصية من خلال مستشفيات الإسماعيلية بلغت أكثر من 765 ألف فحص طبي وتشخيصي.

وكشفت بيانات الهيئة أن هناك ما يزيد عن 327 ألف كشف طبي تم تقديمه من خلال العيادات الخارجية بالهيئة، فضلًا الفحوصات الطبية من خلال أقسام الطوارئ في مجمع الإسماعيلية الطبي، ومركز 30 يونيو الدولي للكُلى والمسالك البولية، ومستشفيي الطوارئ والجراحات الدقيقة والمتخصصة بأبو خليفة.

مواطنون: خدمة طبية فندقية

مجمع الإسماعيلة الطبي نال إشادات واسعة من المواطنين، بينهم محمد أدهم، أحد أهالي الإسماعيلية، والذي قال إنه أجرى جراحة قلب داخل المجمع الطبي استلزمت وجوده في الرعاية المركزة على مدار يومين، مشيرا إلى أن الجراحة لم تتكلف سوى 300 جنيه فقط.

وتابع: «أنا دخلت المجمع مكنتش متخيل أنه كان المستشفى الأميري قبل كدة، حسبت إني داخل مستشفى خاص 5 نجوم، كل الخدمات موجودة، وبتتنفذ في مكانك، عايز أقول شكرا للرئيس السيسي على هذه المنظومة الرائعة».

فيما قال حسن إبراهيم، أحد الأهالي، إنه دخل إلى مجمع الإسماعيلية في حادث ووصل إلى قسم الطوارئ، وسرعان ما تم إدخاله غرفة العمليات لإصابته بكسر مضاعف وقطع في الوتر.

وتابع: «جراحتي رغم أنها كانت في اليد، لكنها كانت صعبة للغاية ودقيقة، وبعض الأطباء خارج المستشفى قالوا لأهلي لازم مستشفى كبير في القاهرة، لكن أطباء المجمع أكدوا قدرتهم على إجراء الجراحة، وسلمت أمري لله، وبالفعل تمت الجراحة على أعلى مستوى من فريق طبي متميز»، موجها الشكر للرئيس السيسي على تطوير القطاع الطبي في مصر.

وأضاف إنه تم احتجازه في قسم العظام لحين استقرار حالته الصحية، مشيرا إلى أن الجراحة نجحت بشكل كلي، وأنه يحرك أصابعه بالكامل حاليا.