5 معلومات عن مجمع الإسماعيلية الطبي.. يخدم مليون و400 ألف مواطن

أجرى الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، جولة تفقدية بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الإسماعيلية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لسير العمل على أرض الواقع، بأعلى معايير الجودة.

وتفقد رئيس مجلس إدارة الهيئة، الأقسام الداخلية والعيادات الخارجية والعناية المركزة، وقام باستطلاع آراء المرضى حول الخدمات الطبية المقدمة بالمجمع الطبي.

تفعيل النظام الإلكتروني داخل مجمع الإسماعيلية

كما تفقد «السبكي»، تفعيل النظام الإلكتروني المميكن وآلية سير العمل به داخل المجمع الطبي بالإسماعيلية، مشددًا على تذليل كافة التحديات أمام المنتفعين؛ تيسيرًا على المواطنين في الحصول على الخدمة الطبية اللائقة لكافة المنتفعين بالمنظومة، مؤكدًا أن استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية، ورؤيتها التي ترتكز على تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية وفقًا لمعايير الجودة العالمية لكافة المواطنين.

وأكد رئيس الهيئة، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن هدف الزيارات الميدانية، ضمان انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع وتحقيق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة، والاطمئنان على انضباط وجودة سير العمل على أرض الواقع بكافة المنشآت الصحية التابعة للهيئة، وأيضًا التأكد من جاهزية وكفاءة المنشأة وتوافر كافة المستلزمات والأدوية بها، إضافة إلى تحفيز القوى البشرية على القيام بعملهم، ومعرفة التحديات التي قد تواجههم؛ بما يضمن تلبية احتياجاتهم علاوة على ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة الصحية المتكاملة لكافة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يحقق رضاء العاملين والمتعاملين مع الهيئة العامة للرعاية الصحية وخدماتها الصحية.

المجمع الطبي يخدم مليون و400 ألف مواطن

ووجه «السبكي» كافة العاملين ورؤساء الأقسام داخل المجمع، بضرورة متابعة جاهزية الأقسام وتوافر مخزون من المستلزمات الطبية، مؤكدًا أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي، مقام على مساحة 71.400 متر مربع، وتبلغ طاقته الاستيعابية 354 سريرا داخليا وطوارئ ورعاية وإفاقة، وقسطرة القلب، بالإضافة إلى 16 سريرا للعمليات وللولادة الطبيعي، فيما يخدم المجمع جميع أهالي محافظة الإسماعيلية البالغ عددهم مليون و400 مواطن.