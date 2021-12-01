وفد برلماني يزور مجمع الإسماعيلية الطبي.. ويشيد بالتحول الرقمي للخدمات

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، زيارة وفد برلماني، اليوم، لمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية في محافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، منذ منتصف فبراير من العام الجاري.

«السبكي»: التشريعات ساهمت في النهوض بالخدمات الصحية

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن الوفد البرلماني ضم أعضاء مجلس النواب محمد طلبة، وأحمد عثمان، وسامي سليم، وأحمد دندش، وأحمد البعلي، ورمضان إمام، ورضوى جعفر بالإسماعيلية.

وأضافت الهيئة، أن الوفد تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية، وإقامة المرضى الداخلية، وغرف العمليات، وأقسام الأشعة والمعامل بمجمع الإسماعيلية الطبي، وغيرها من أقسام تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمرضى بالمجمع، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، والذين أثنوا على جودة الخدمات والرعاية الصحية التي وفرتها لهم منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية.

إجراء أول عملية من نوعها داخل المجمع

وخلال الزيارة اطمئن الوفد البرلماني على صحة المواطن الذي أجريت له عملية زراعة الصمام الأورطي بتقنية التافي (TAVI)، كأول عملية من نوعها يتم إجراؤها داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، والتي تتجاوز تكلفتها نصف مليون جنيه، ولا يتحمل المواطن سوى نسبة مساهمة فقط قدرها 300 جنيه، حيث أنه من منتفعي خدمات التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة، والتي تضمن علاج كل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز.

وأثنى الوفد البرلماني على الجهد والعمل الجاد والمتميز للهيئة العامة للرعاية الصحية وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة لتوفير الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة لأبناء الشعب المصري من منتفعي التأمين الصحي الشامل الجديد وكافة المتعاملين بأعلى معايير السلامة والأمان والجودة العالمية، كما أشادوا بالميكنة والتحول الرقمي للخدمات الصحية والتي ساهمت في تحسين بيئة العمل لمقدمي الخدمة الصحية وتيسير حصول المواطنين عليها، وأثرها الإيجابي على سرعة تطور الرعاية الصحية في مصر.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، دور مجلس النواب في وضع تشريعات تخدم القطاع الصحي للنهوض بالخدمات والرعاية الصحية للمواطنين، وكان منها إصدار قانون التأمين الصحي الشامل الجديد رقم (2) لسنة 2018، أكبر ضمانة لعلاج كل المصريين بعدالة وكرامة وجودة عالمية، بما يشمله من خدمات طبية وعلاجية متميزة بأحدث التقنيات العلاجية وفق ممارسات الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن النواب يحملون على عاتقهم مهام وطنية كبيرة وآمال وطموحات عريضة انطلاقًا من تأدية دورهم الرقابي في مناخ يسوده أعلى مستويات الشفافية والإفصاح لصيانة حقوق ومقدرات الشعب، والمساهمة في تطوير البنية التشريعية للارتقاء بجودة الحياة الصحية للمصريين.

تضافر جهود الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

وأكد الدكتور أحمد السبكي، استعداد هيئة الرعاية الصحية الدائم لتنفيذ جميع مطالب المنتفعين بخدمات التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين من المواطنين، والذي يمثلها أعضاء مجلس النواب، مشيرًا إلى تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة المستدامة لرؤية مصر 2030، ومنها الارتقاء بالمنظومة الصحية في مصر كأحد أهم الأهداف التنموية لما لها من عظيم الأثر على الجوانب التنموية الأخرى بالدولة.

وكانت هيئة الرعاية الصحية، أعلنت نجاح أول عملية زراعة الصمام الأورطي بتقنية (التافي) لمُسِن داخل مجمع الإسماعيلية الطبي على يد أمهر استشاريي علاج أمراض القلب والقسطرة القلبية بمستشفيات هيئة الرعاية الصحية، يضم الدكتور طارق رشيد، رئيس قسم القلب والقساطر القلبية بمستشفى النصر التخصصي ببورسعيد وأستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور ياسر صادق، أستاذ القلب بجامعة عين شمس، والدكتور محمود صباح، أستاذ القلب بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد فريد، مدرس القلب والموجات الصوتية بجامعة قناة السويس، والدكتور أحمد عبد الشافي، مسؤول عن التنظيم الكهربى ومنظم القلب ومدرس القلب بجامعة قناة السويس، والدكتور سيد فياض، استشاري جراحة القلب وأستاذ ورئيس قسم القلب، والدكتور أحمد شبل، استشارى القسطرة، وبمعاونة فريق التمريض المتميز من مجمع الإسماعيلية الطبي.