«صباح الخير يا مصر»: المؤتمر الاقتصادي فرصة رائعة لعرض خريطة الاستثمار

قال الإعلامي محمد الشاذلي، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، إن مصر ستكون غدًا على موعد مهم مع المؤتمر الاقتصادي، والذي تنظمه الحكومة ويشارك فيه عدد كبير من الكوادر الاقتصادية.

وقال «الشاذلي» في برنامجه: «هناك أحداث اقتصادية صعبة يمر بها العالم، وسيكون المؤتمر الاقتصادي فرصة رائعة لعرض خريطة مصر الاستثمارية في الفترة المقبلة».

الرئيس دعا لمؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ عام 2015

وأضاف مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناتين الأولى والفضائية المصرية: «هذه ليست المرة الأولى التي يدعو الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عقد مؤتمر اقتصادي، ففي عام 2015 دعينا إلى عقد مؤتمر اقتصادي في شرم الشيخ، وكانت فرصة رائعة للغاية، للمستثمرين ورجال الأعمال ووضعنا خريطة اقتصادية واستثمارية».

تدشين مجمعات صناعية وتسهيلات استثمارية

وتابع مذيع البرنامج: «تم تنفيذ مشروعات رائعة في الفترة الماضية كانت نتاج هذا المؤتمر الاقتصادي المهم، وسيتم عقد المؤتمر الاقتصادي على مدار 3 أيام، وسيناقش إشكاليات مهمة، وتحديات عالمية وكيف يمكننا تجاوزها»، مؤكدا أن أهداف هذا المؤتمر محورية وستساهم بشكل كبير جدا في وضع حلول لبعض الأزمات التي تواجه الصناعة والاستثمار: «بدأنا في تدشين مجمعات صناعية وإجراءات وتسهيلات في عملية الاستثمار، لكننا في حاجة إلى النظر للمعوقات لإزالتها أمام الصناعة والاستثمار، وهو ما سيمكننا من عبور الأزمة الاقتصادية، ما يتطلب شراكة وترابطا اقتصاديا بين كل قطاعات الدولة، لذلك فإن الحكومة والقطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين سيشاركون في هذا المؤتمر».