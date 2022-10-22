بحضور حسام صالح.. مايا مرسي تشهد الحفل الختامي لبرنامج قادة المناخ

شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فعاليات الحفل الختامي لبرنامج قادة المناخ، الذي نظمه المجلس القومي للمرأة، بالتعاون مع مؤسسة شباب القادة، وبرعاية الشركة المصرية للاتصالات بمقر المجلس، بحضور حسام صالح الرئيس التنفيذي للأعمال بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مؤسسة شباب القادة

وحضر الحفل، أيضا، أحمد فتحي رئيس مجلس الأمناء والمدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة، وناصر كنفاني رئيس قطاع التشويق والرعاية بالشركة المصرية للاتصالات، والنائبة أميرة صابر عضوة مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، وهشام سليمان الرئيس التنفيذي لشركة هاما للإنتاج الفني وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة «Un women» وجرادزيلا ريزا رئيس قسم حقوق الإنسان والمجتمع المدني والنوع والهجرة والأمن والحوكمة في بوفد الاتحاد الأوروبي.

رئيسة المجلس القومي للمراءة

خلال كلمتها أعربت مايا مرسي عن سعادتها، بتحول الحلم إلى حقيقة، قائلة: «لقد أصبح الشباب والشابات هم قادة المناخ بمشاريعهم وأفكارهم المبتكرة، لمواكبة التغيرات المناخية التي تحدث في العالم».

وأضافت رئيسة المجلس، أن برنامج قادة المناخ هو برنامج مميز ومواكب للأحداث العالمية، مشيدة بالدور الذي يلعبه الشاب المتميز أحمد فتحى، وبمؤسسة شباب القادة، مؤكدة أن دورها مستمر حتى بعد انتهاء قمة المناخ cop 27 بشرم الشيخ.

ودعت مايا مرسي، الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، لمشاهدة أفكار وابتكارات هؤلاء الشباب والشابات.

واختتمت كلمتها، بتهنئة الفائزين وجميع المشاركين، مؤكدة أن العمل مستمر مع الجميع خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى تفقدها مجموعات العمل المتنوعة قبيل إعلان الفائزين بالجوائز.

وشهد حفل الختام تكريم مؤسسة شباب القادة للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، لدعمها جهود المؤسسة، وأعقب ذلك إعلان الفائزين والتقاط الصور التذكارية معهم.

تجدر الإشارة، إلى أن برنامج قادة المناخ، شارك فيه 205 متسابقين من الجنسين لتقديم أفكار مختلفة وحلول مبتكرة، للتعامل مع قضية تغير المناخ، لتقديم حلول تناسب جميع المجتمعات.

وشارك بالبرنامج، مجموعة من الخبراء والمتخصصين لمساعدة الشابات والشباب بآرائهم وخبراتهم، وجرت التصفيات على مدار أكثر من 4 أشهر، جرى اختيار من بينهم 50 فريقا بأفكار مبتكرة مستدامة خضراء وذكية.

وجرى اختيار أفضل الفرق الفائزة في عدد من الفئات، وهي «الأنشطة الطلابية- الأفكار والنماذج الأولية- الشركات الناشئة»، وفي الختام جرى إعلان فائزين بجوائز البرنامج.