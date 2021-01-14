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الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنعى صفوت الشريف

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الوطن
01:31 ص | الخميس 14 يناير 2021
صفوت الشريف

صفوت الشريف

تنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسى، ببالغ الحزن والأسى الراحل صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، ووزير الإعلام الأسبق، الذى وافته المنية مساء أمس الأربعاء إثر أزمة صحية ألمت به.

وتقدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، باسم الشركة وجموع العاملين فى شركاتها وإصداراتها التابعة، بخالص العزاء لأسرة الراحل، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم كل محبيه الصبر والسلوان.

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