 أهم 8 معلومات عن شاشة المرصد الإحصائي.. ترصد 175 ألف سيارة يوميا

يطلق الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، برئاسة اللواء خيرت بركات المرصد الإحصائي «بيانات مصر»، بعد قليل، لرصد جميع البيانات والأرقام الإحصائية في مصر، بما فيها عدد السكان والمواليد والوفيات، والمشروعات القومية التي تنجزها الدولة المصرية.

وإليكم أهم المعلومات عن المرصد الإحصائي في النقاط التالية:

- إطلاق المرصد الإحصائي من خلال شاشة عرض تم تركيبها أعلى مبنى الجهاز المركزي للإحصاء بشارع صلاح سالم بمدينة نصر.

- طول الشاشة 24.5 متر في عرض 10 أمتار.

- تم تقسيم الشاشة إلى 4 أجزاء على النحو التالي:

1- الجزء الأول: خاص بالساعة السكانية

2 - الجزء الثاني: يتعلق بأحدث المؤشرات والإحصاءات المتاحة

3- الجزء الثالث: الطقس والمناخ.

4- الجزء الرابع: يعرض شريطاً للأخبار.

- من المخطط أنه سيجرى ربط المرصد الإحصائي لاحقاً ببعض الجامعات والميادين العامة بالمحافظات.

- يرصد المرصد الإحصائي، عدد السيارات التي تمر بشارع صلاح سالم يومياً من أمام مقر الجهاز والمقدر عددها بـ175 ألف سيارة يومياً، وعدد المارة 350 ألفاً من المواطنين يومياً.

- تضم الشاشة في مساحتها الساعة السكانية، وما تحتويه من أعداد السكان وخصائصهم.

- يتزامن إطلاق البث التجريبي للمرصد الإحصائي «بيانات مصر»، مع ظهور الجهاز بإطلالة جديدة، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي للمبنى.

هوية ذات طابع مصري

وحرص الجهاز على الظهور بهوية ذات طابع مصري، من خلال الشعار الجديد الذي استلهمت فكرته من الأهرامات، التي يشع منها فيض من البيانات، إذ يعكس هذا التصميم ملامح الهوية المصرية المعتمدة على فكرة القوة المستمدة من البيانات.

- يتزامن الإطلاق الرسمي للمرصد، مع اليوم العالمي للإحصاء، الذي يجري الاحتفال به على مستوى العالم في 20 أكتوبر كل خمس سنوات.