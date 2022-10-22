مصر تستضيف العالم في أرض السلام.. وفود 198 دولة و90 رئيسا بمؤتمر المناخ

بدأ العد التنازلي لمؤتمر المناخ، الذي تستضيفه مصر خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل، يجتمع فيه العالم على أرض مدينة السلام، بمشاركة وفود 198 دولة تمثل دول أعضاء اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ، منهم 90 من الملوك والرؤساء ورؤساء الحكومات، ونحو 30 ألف مشارك تجمعهم مصر على أرضها، لمناقشة وضع حلول للتكيف ومواجهة التغيرات المناخية.

الرئيس يرحب بالعالم

«تتطلع مصر وشعبها، إلى الترحيب بكم جميعًا في COP27 في شرم الشيخ».. رسالة مهمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر الموقع الرسمي للمؤتمر، قال فيها: «نثق بأن العالم سيجتمع معًا مرة أخرى، لإعادة تأكيد التزامها بأجندة المناخ العالمي، على الرغم من الصعوبات والشكوك التي تنطوي عليها».

تخفيف وتكيف وتمويل مناخ

تابع الرئيس في رسالته: «أنا واثق من أن جميع الأطراف وأصحاب المصلحة، سيأتون إلى شرم الشيخ بإرادة أقوى وطموح أعلى، بشأن التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، ما يدل على قصص النجاح الفعلية في تنفيذ الالتزامات والوفاء بالتعهدات»، مؤكدا أن COP27، فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال، نظرًا لأن مصر الرئاسة القادمة، لن تدخر أي جهد لضمان أن يصبح COP27، هو اللحظة التي ينتقل فيها العالم من التفاوض إلى التنفيذ، ويجر ترجمة الكلمات إلى أفعال، وإذ شرعنا بشكل جماعي في السير على طريق نحو الاستدامة، والانتقال العادل، وفي النهاية مستقبل أكثر اخضرارًا للأجيال القادمة.

مؤتمر يجمع القارة السمراء

قال رئيس الجابون، علي بونجو أونديمبا: «يوصف COP27 بأنه COP إفريقيا، وسيشكل مستقبلنا بشكل كبير كواحد من آخر الأحداث المناخية الكبرى قبل COP27، يمكن لأسبوع المناخ في إفريقيا، أن يجمعنا معًا للسير على الطريق إلى COP27، مع وحدة الهدف والعزم على مستقبل أفضل».