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رسميا.. إطلاق المرصد الإحصائي المصري «بيانات مصر»

كتب:

ماهر هنداوي
11:16 ص | السبت 22 أكتوبر 2022
الجهاز المركزي

الجهاز المركزي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة، والإحصاء عن الإطلاق الرسمي للمرصد الإحصائي المصري «بيانات مصر» تحت رعاية وبحضور الدكتورة هالة السعيد؛ وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونخبة من الخبراء والمختصين، اليوم السبت، في مؤتمراً صحفياً بمقر الجهاز.

رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي 

يأتي هذا المرصد تعزيزاً لدور الجهاز في رصد الواقع الإحصائي المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من خلال الإحصاءات التي يصدرها وكذا البيانات الواردة من الوزارات، متماشياً مع اتجاه الدولة نحو بناء الانسان المصري والاهتمام بتنمية قدراته ثقافياً وفكرياً، من خلال عرض مختلف البيانات لكافة فئات المجتمع المصري.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.