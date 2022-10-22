خبير: الصناعة والسياحة أهم ملفات المؤتمر الاقتصادي

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا الأحد، لمناقشة الوضع الاقتصادي بتنظيم وتوجيه من الحكومة المصرية، بمشاركة من كل من الخبراء والمستثمرين، لوضع خريطة لمستقبل المشروعات في مصر.

وقال الخبير الاقتصادى بلال شعيب، إن أهم الملفات المطروحة على طاولة المؤتمر الاقتصادى، جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر في الوقت الحالي، خاصة الأنشطة الصناعية والقطاع السياحي، لاحتياجهم ضخ استثمارات عاجلة الفترة المقبلة، لتأثيرهم الكبير على عدد من الملفات الأقتصادية، أهمها تعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر، وتدوير عجلة الإنتاج، ما له أثر فى زيادة الطاقة العاملة، وتخفيض نسب البطالة ومعدلات الفقر، والجانب الأهم، إحلال المنتج المحلى بهدف تخفيض نسب الاستيراد.

استطعنا الحصول على مصانع لماركات أوروبية

أضاف شعيب لـ«الوطن»، أن قطاع السيارات حاليا من المجالات الخصبة للصناعة المحلية، إذا استطعنا الحصول على مصانع لماركات أوروبية، وفى هذا الحين، ستنحصر عملية الاستيراد على المواد الخام فقط، القطاع السياحي له دور كبير فى تشغيل القطاع الصناعي والزراعة والتجارة، على اعتبار أن واردات القطاع السياحي، تصل إلى 13 مليار دولار، ونسعى إلى توصيل الواردات إلى 50 مليار دولار، ما يعزز الاحتياطي النقدي الأجنبي.

استجابة الشركات الأجنبية للاستثمارات

توقع الخبير الاقتصادي، استجابة الشركات الأجنبية للاستثمارات، خاصة أن شركات «فيتش وموديز»، أبقت على المستوى الائتمانى المصري على مستوى جيد، ما أدى لنظرة تفاؤلية مطمئنة، للمستثمر بالإضافة إلى استقرار الوضع الحالي للاقتصاد في مصر، ونظرة إيجابية للمستقبل، بتحقيق معدلات نمو إيجابية، بالإضافة إلى مرونة سعر الصرف لمستوى العرض والطلب من العملات الأجنبية، أمام العملة المحلية، موضحا ان سعر الصرف والبورصة مرآة الاقتصاد للمستثمر.

مصر بوابة الدخول للأسواق الأفريقية

وأضاف أن الدول الأوروبية بالكامل، ترى مصر من ناحية الموقع الاستراتيجي، فهى بوابة الدخول الحقيقية للأسواق الأفريقية بالإضافة إلى الاتفاقات الدولية مثل الكوميسا، فالسوق المصرى سوق خصب وبكر لفتح منافذ أوروبية فى أفريقيا ، ومن جانب أخر تدعم الدول العربية مصر كبعد أمن استراتيجي قومى عربي.