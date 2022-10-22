عاجل.. الحكومة: بث مباشر لفعاليات المؤتمر الاقتصادي غدا

أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، تسجيل مشاهدات موقع المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، لأكثر من 110 آلاف مشاهدة خلال الفترة من 5 حتى 21 أكتوبر الحالي.

وأضاف «معلومات الوزراء»، في بيان صحفي صادر عنه قبل قليل، أنه وفقاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يقوم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بالرصد والتحليل الدوري لكل المقترحات التي يتم تقديمها عبر الموقع الإلكتروني للمؤتمر الاقتصادي، وفحصها من قبل لجنة من الفنيين والتواصل مع أصحابها.

وأوضح «المركز» أنه تمهيداً لتقديم تلك الأفكار والمقترحات للحكومة للاستفادة منها وتضمينها في سياق الرؤى والأفكار العملية التي ستعمل عليها الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة، وذلك في سياق حرص الحكومة على الاستفادة من مختلف قنوات التواصل الممكنة، ومن الرؤى والمقترحات التي يطرحها الخبراء للنهوض بالاقتصاد المصري وتعزيز مرونته وصلابته في مواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وتلقت اللجنة الفنية حتى الآن، وفحصت ما يزيد على 450 مقترحاً اقتصادياً متميزاً، وصنّفت تلك المقترحات حسب الجهات المعنية، وجارٍ التواصل مع أصحابها من اللجنة المعنية من الفنيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية المختلفة، بهدف بلورة تلك الأفكار والاستفادة منها في دعم عملية صنع السياسات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه سيتم بث حي لفعاليات المؤتمر على موقعه الإلكتروني وصفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي؛ ومساحات تفاعلية ومعلوماتية؛ لتعزيز قنوات التواصل بين الحكومة والخبراء واستمرار منصة تلقي المقترحات والرؤى والأفكار.

وشدد على أن الحكومة جادة في صياغة خارطة طريق جديدة حول مستقبل الاقتصاد المصري بشكل توافقي بمشاركة كل أطراف المنظومة الاقتصادية، مؤكداً أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والمقترحات الواردة خلال المؤتمر والداعمة لزيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية الراهنة.