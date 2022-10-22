خبراء: المؤتمر الاقتصادي جاء لمناقشة تحديات تواجه الاستثمار

تتجه أنظار الكثير من الاشخاص، خاصة الخبراء والاقتصاديين إلى المؤتمر الاقتصادي، الذي من المقرر انعقاده بداية من غد الأحد على مدار 3 أيام، لينتهي الثلاثاء 25 أكتوبر، ويجر خلاله مناقشة العديد من المشكلات الاقتصادية، والتحديات والحلول التي يمكن من خلالها حل أغلب هذه المشكلات.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن المؤتمر سيناقش العديد من التحديات التي تواجه المستثمرين، التي يمكن ان تعوق زيادة الاستثمارات في مصر، سواء المصرية أو الأجنبية.

زيادة عدد الاستثمارات

وأضاف خلال تصريحات لـ«الوطن»، أن المؤتمر يأتي وفق خطة الدولة في زيادة عدد الاستثمارات في الدولة، وتحقيق نمو في الاقتصاد المصري، وجذب استثمارات جديدة للدولة لمواجهة التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم كله خاصة في ظل الاحداث الحالية.

واشار إلى أن الدولة ستعمل من خلال المؤتمر، على محاولة معالجة ووضع حلول حقيقية للتحديات التي تواجه الصناعة والتصدير، خاصة أنها تسعى بشكل كبير، إلى تحقيق هدف وصول قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، وهو ما سيجر تحقيقه من خلال مواجهة المشكلات التي تواجه الاقتصاد.

وأوضح أن المؤتمر الاقتصادي سيعمل على حل جميع المشكلات، وكشف الأسباب التي يمكن أن تعوق خطط الدولة لزيادة الاستثمارات، ووضع حلول جذرية لها.

تعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة

وقالت الدكتورة وفاء علي، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن الدولة تهتم بشكل كبير بالاستثمارات ورجال الأعمال ورجال الصناعة والاقتصاد، لذلك قررت عقد المؤتمر الاقتصادي، الذي دعا إليه الرئيس، لمناقشة مستقبل الاقتصاد المصري، لتعظيم العائد الاقتصادي وفتح آفاق جديدة ومناقشة التحديات.

وأضافت «علي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك رغبة من قبل القيادة السياسية في انعقاد المؤتمر، وأن يكون جيد، ويمثل القيمة الاقتصادية للدولة، للوصول إلى خريطة طريق اقتصادية ناجحة وقابلة للتنفيذ، والاستقرار على توصيات فعالة للتعامل مع التحديات الاقتصادية المختلفة التي تواجه الاقتصاد المصري.