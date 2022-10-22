رئيس طاقة النواب: المؤتمر الاقتصادي يعزز مشروعات الطاقة المتجددة

أكد حسام عوض الله رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أهمية "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022"، الذي ينطلق غداً الأحد، بتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعوة من رئيس الوزراء، إذ يهدف إلى التوافق على خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال السنوات المقبلة، وإعداد السياسات واتخاذ كل الإجراءات التي تسهم في زيادة النمو الاقتصادي، ومواجهة آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بمشاركة كبرى، هي الأولى من نوعها بحضور كل الأحزاب ورجال الأعمال والصناعة والاتحادات والنقابات، وكل المعنيين وحضور الحكومة، ضمن الإطار الذي وجّه له الرئيس عبدالفتاح السيسي بأهمية الحوار ومشاركة الجميع.

المؤتمر الاقتصادي يهدف إلى تشجيع مناخ الاستثمار

وقال "عوض الله"، في تصريح لـ"الوطن"، إن المؤتمر يهدف أيضا إلى تحسين تشجيع مناخ الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والطاقة الخضراء، خاصة في إطار الاستعدادات وقبل أيام من قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ، الذي يتضمن طرح مشروعات استثمارية في مجال الاقتصاد الأخضر في جميع المجالات.

وأضاف "عوض الله" أن المؤتمر الاقتصادي يطرح الكثير من الرؤى والحلول ويقدم الكثير من الحوافز لكثير من القطاعات، منها القطاع الصناعي لتحقيق الأهداف القومية وتسهيلات للمصدرين، في ظل ارتباك خطوط الإمداد العالمية، وارتفاع الشحن والنقل وارتفاع سعر الدولار في ظل عدم وجود احتياطي كافٍ من العملة الصعبة.

الأزمة الاقتصادية العالمية

وأشار "عوض الله" إلى أهمية تقديم حلول واقعية وعملية لتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية العالمية على الأوضاع في مصر، ووضع رؤية متكاملة للتعامل مع التحديات التى فرضتها الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة بالتضخم وتأثيره على أسعار السلع بشكل كبير، مع استكمال خطوات تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من أجل تحقيق نمو اقتصادي سريع وحل مشكلات المستثمرين.

وتابع رئيس "طاقة النواب" أن المؤتمر يفتح آفاقًا جديدة بمشروعات كبرى للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، والشركات العالمية الكبرى في مشروعات الصناعة والطاقة بشكل خاص وتحفيز ودعم دور القطاع الخاص لمشاركة أكبر في التنمية من خلال آليات حقيقية.