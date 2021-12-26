العوضي لـ حسام بوجي: «جيتلك يا نجم».. والأخير: «على الله حكايتك»

جمعت «الوطن»، بين حسام بوجي والفنان أحمد العوضي، في استجابة لطلب «البلوجر» بأحد الكافيهات، عبر بث مباشر بصفحة الجريدة على «فيسبوك»، من أجل متابعة رد فعل بوجي، بعد كشف الغمة عن عينه ليفاجئ بوجود العوضي، الذي حرص على احتضان بوجي قائلا: «جيتلك يا نجم».

المتنمر شخص ناقص

وقال الفنان أحمد العوضي، إن من يتنمر على الشكل شخص ناقص، موضحا أن الرجل ليس بشكله لكن بسلوكه، مبينا أن «كعبو» صديق بوجي، رجل مخلص، وحريص على أصول الصداقة، متابعا: «مفيش راجل بشكله، ولا راجل حلو، الحلاوة دي للستات، أمير كرارة كلمني وهو في دبي، وباعتلك السلام، وبيقولك أي حد يضايقك متشيلش هم، أنت معاك باشا مصري والخديوي، وعلى الله حكايتك دي بتاعتك، اعتبرها بتاعتك».

واستكمل العوضي حديثه مع حسام بوجي، قائلا: «متضايقش نفسك، وتخش تقرأ الكومنتات اللي بتضايق، عين بتحب وألف بتكره، أنا هبقى مشهور بسببك، وإن شاء الله تطلع والدتك الحج وعمرة كمان»، موجها حديثه للمشاهدين: «أنا مبسوط إني كنت مع حسام انهارده وكعبو، متشغلش بالك بأي كلام وحش يشغل عن طريقك، الكلام الحلو بس كمل ببيه ومتركزش على الكلام التاني».

حلم بوجي بمساعدة والدته في الحج

وأشار بوجي، إلى أنه يحلم بأن يساعد والدته في أن تؤدي فريضة الحج، مبينا أنها وقفت بجانبه حتى أصبح رجلا، خاصة بعد وفاة والده، الذي توفى منذ عام 1996، وعند دخول للثانوية العامة، بدأ في العمل بجانب دراسته، وحصل على مؤهل جامعي، ثم بدأ العمل حيث يعمل لمدة 12 ساعة يوميا في بيع مستلزمات الملابس والخيوط، متابعا: «أنا كان فيه كام حاجة مضايقني، بس فخور جدا إني قابلتلك».