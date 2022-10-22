تاريخ مصر ضمن مناهج المرحلة الإعدادية فى مالي: مادة أساسية (صور)

علاقات عميقة وأواصر من الترابط والمحبة، تنمو يومًا بعد يوم بين الشعبين المصري والمالي الشقيق، تظهر في مجلات متعدة تتطور مع مرور الوقت، ولا سيما داخل الفصول الدراسية والمناهج التعليمية بدولة مالي، التي تحرص على تدريس تاريخ مصر العريق بين صفحات موادها، ليكون جزءًا لا يتجزأ من منهجها الرسمي، من خلال مادة التاريخ التى تدرس للصف السابع الإعدادي، وتتحدث عن تاريخ الحضارة المصرية باللغة العربية.

تاريخ مصر القديم في مالي

تشرح المادة لطلابها العصور الكبرى في التاريخ المصري، والمملكة القديمة والوسطى وصولًا بالحديثة، ثم تنتقل للحديث عبر صفحاتها عن الزراعة والفلاحون وأصحاب المهن في تلك الحقبة الزمنية، وتأخذ الطلاب الماليين في جولة للكشف عن الحياة الاقتصادية والحالة الطبيعية والسكان وعاداتهم وتقاليدهم كأنهم انتقلوا بالزمن إلى تلك الفترة ليستمتعوا بالحضارة الفرعونية.

مدرس جامعي: عشقت مصر قبل أن أراها بسبب دراستي لتاريخها

يقول إبراهيم جوري، مدرس بجامعة باماكو المالية، إن الدرس السابع في المنهج، تشرح بالتفصيل ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والدينية في الحضارة المصرية القديمة، وحتى تربية الحيوانات والطيور التى قام بها المصريون وطقوسهم الدينية وإيمانهم بإعادة الحياة بعد الموت ثم خلودها: «المنهج مكثف ومفصل ويتناول الحضارة المصرية بكافة جوانبها مما جعل الطلاب يتفاعلون معها ويحلمون بزيادة مصر ورؤية هذه الحضارة على الطبيعية».

يضيف إنه عشق مصر وتمنى زيارتها منذ صغره، بسبب مذاكرته لتاريخها، وشعوره بالانتماء إليها، فضلًا عن حديث شقيقه الأكبر عنها، الذي جاءها للدراسة والعيش فيها لفترة، حتى تحمس للمجيء للدراسة والاختلاط بشعبها قبل 6 سنوات: «وأصبحت واحدا من المصريين وتعلمت لهجتهم المحلية وكنت أعرفها قبل أن أراها بعيني وعُدت إلى وطني وقلبي محمل بالمحبة والشوق لها».