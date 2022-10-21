4 دلالات للمؤتمر الاقتصادي.. إحداها تعميق التكامل مع إفريقيا

ينعقد المؤتمر الاقتصادي 2022 بدءا من 23 وحتى 25 أكتوبر الحالي، وتتضمن أجندته 3 مسارات رئيسية تتناول تمكين القطاع الخاص، ومناقشة مقترحات مقدمة من خبراء، وكذلك صياغة الأولويات للاقتصاد المصري.

وفي ذلك السياق، شددت الدكتورة إيمان الشعراوي، مدير وحدة الدراسات الأفريقية بمركز المستقبل الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أهمية عقد المؤتمر الاقتصادي في هذا التوقيت، موضحة أنَّ لهذا الأمر عدة دلالات عالمية وإقليمية ومحلية.

شعراوي: الأزمة العالمية ومشكلات المستثمرين أبرز دلالات المؤتمر الاقتصادي

وأضافت «الشعراوي» في تصريحاتها لـ«الوطن»، أنَّ هناك 4 دلالات للمؤتمر الاقتصادي يجب تسليط الضوء عليها؛ سواء ما يتعلق بمواجهة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية التي أثرت على الاقتصاد الوطني، أو مواجهة مشكلات المستثمرين والقطاع الصناعي وأزمات الصادرات المصرية، فضلاً عن تزامنه مع رؤية الدولة المصرية نحو تعميق التكامل الاقتصادي مع القارة الأفريقية.

وتابعت موضحةً: «أما عن دلالات المؤتمر الخاصة بالتوقيتات المحلية، فإن المؤتمر الاقتصادي يتزامن مع إعلان الدولة إطلاق وثيقة سياسة ملكية الدولة وما تحمله من أهمية في زيادة تمكين القطاع الخاص ودوره في الاقتصاد بشكل عام، فضلا عن تماشيه مع نجاح مصر في توفير كل مقومات تشجيع ودعم الاستثمارات المحلية الأجنبية بالشكل الذي جعلها من أكثر الدول جذبا للاستثمار الأجنبي في إفريقيا».

تشجيع التجارة البينية مع القارة الأفريقية وتعزيز التكامل الاقتصادي

كما أكدت أنَّه يمكن الاستفادة من المؤتمر الاقتصادي بشكل رئيسي في تشجيع التجارة البينية مع القارة السمراء وتعزيز التكامل الاقتصادي، وتشجيع القطاع الخاص المصري على الاستثمار في إفريقيا، والمساهمة في تطوير البنية التحتية، ودعم وجود خطوط ملاحية بحرية وجوية منتظمة بين مصر ودول القارة، وزيادة مشروعات الربط الكهربائي، والحد من القيود المفروضة على التجارة المصرية الأفريقية، واستغلال الفرص المهدرة بالشكل الذي يسهم في تنمية العلاقات المصرية الأفريقية، فضلاً عن تحسين المستوى الاقتصادي وتحقيق التنمية في مصر وإفريقيا.