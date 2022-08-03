«أيمن» يصمم جدارية تجمع بين الحضارة الفرعونية واليونانية بـ«ملقاط طبي»

بمهارة فنية ودقة تقنية، استطاع محمد أيمن، 23 سنة، طالب في قسم التصوير الجداري بكليه الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية، من تقديم مشروع هو الأول من نوعه من حيث استخدام التقنيات، حيث أدخل «إيبوكسي مع تلوين مع كل خامات الأزملت والأحجار» وهو الأمر الذي يعد غير معتاد بين المشاريع الطلابية حيث أن كل تقنية تنفذ على حدة، إلا أنه قرر أن يخوض تجربة لمزج بين التقنيات بالإضافة إلى المزج بين الحضارات.

مزج الحضارات التي مرت على مصر

الشاب السكندري أطلق جدارية مزجت الحضارات التي مرت على مصر وبالتحديد التي أثرت في الإسكندرية وهما الحضارتين «اليونانية والمصرية» حيث من المقرر وضعها في الجمعيه اليونانية في الإسكندرية كونها جدارية تعبر عن مزج الحضارة المصرية الفرعونية باليونانية.

الترصيع بالخامات المختلفة

ويقول محمد أيمن، خريج الفنون الجميلة، إن الجزء الأول تمثل في الترصيع بالخامات المختلفة من الموازيك والأحجار وهي التي تعبر عن عظمة مؤسس مدينة الإسكندرية الإسكندر الأكبر فقد قام بترصيعه بقطع صغيره جدا يصعب مسكها بالأيدي حيث استخدم ملقاط طبي للدقه الشديدة للوصول الي أدق التفاصيل.

وأضاف «أيمن» لـ«الوطن»، أن الجزء الثاني حوى أبو الهول وعمود السواري متحدثاً عن عظمه الحضارات وامتزاجها ببعض، بينما برزت الخلفية التي جاءت عبارة عن قالب إيبوكسي كي يستطيع التلوين أسفله ثم صب خامة «الإيبوكسي».

تنفيذ المشروع

وأوضح أن فكرة تنفيذ المشروع تمثلت في تحقيق المستويات من الأقرب للأبعد كي يحقق الشكل ثلاثي الأبعاد، متابعا: «هو أول عمل فني يستخدم فيه جميع الخامات ويقوم بالتلوين وصب الإيبوكسي والترصيع بكل خامات التصوير الجداري من أحجار رملية إلى رخام إلى موزايك بكل أنواعه».

وعبر ابن الإسكندرية عن سعادته في دمج قسمي التخرج في عمل فني واحد مع استخدام الإيبوكسي بالإضافة إلى استخدام البالت بالألوان الدافئة بكل درجات «الأورنجات» والبنيات للوصول إلى الإحساس بالزمن القديم والحاله اللونية.