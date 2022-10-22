«التجمع» يشيد بقرار تثبيت أسعار المحروقات: الرئيس حريص على العدالة الاجتماعية

أشاد النائب عاطف مغاوري، نائب رئيس حزب التجمع وعضو مجلس النواب، بقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، بتثبيت أسعار المحروقات بأنواعه الثلاثة بالسوق المحلي عند عند 8 جنيهات للتر بنزين 80، و9.25 جنيه للتر بنزين 92، وعند 10.75 جنيه للتر بنزين 95، و7.25 جنيه للتر السولار، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز عند 5000 جنيه للطن الواحد.

التجمع يثمن جهود الحكومة لتخطي الأزمة الاقتصادية

وقال «مغاوري» في تصريحات لـ«الوطن»، إن قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية بتثبيت أسعار المحروقات بأنواعها الثلاث شهادة بجدية آلية عمل اللجنة ومتابعتها لأسعار المحروقات العالمية بشكل مستمر، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على العدالة الاجتماعية، خاصة عقب تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية التي قد أثرت بشكل سلبي على أسعار النفط العالمية.

التجمع يشيد بجهود الحكومة

واختتم نائب رئيس حزب التجمع حديثه مشيدا بجهود الحكومة المبذولة على مدار الفترة الماضية لخطي الأزمة الاقتصادية العالمية التي نتجت عن تطورات الحرب الروسية الأوكرانية بأقل الخسائر والمحافظة على المستوى المعيشي للمواطن المصري البسيط ومحدودي الدخل.