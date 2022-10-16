رئيس حزب التجمع: لجنة العفو الرئاسي طورت من عملها

قال سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، إن لجنة العفو الرئاسي عندما قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي إعادة تشكيلها، لوحظ أن علمها سيقتصر على المحكوم عليهم، الذين قد يشملهم عفو الرئيس، لكن طورت اللجنة عملها، بأن تشمل مراجعة المحبوسين احتياطيا.

عبدالعال: مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي ستساعد في تسريع التحقيقات

أضاف «عبدالعال»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، المذاع على فضائية «DMC»، أن العفو بات يشمل المحبوسين احتياطيا، ما يعكس وجود إرادة لدى الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي والهيئة القضائية والنائب العام، بأن مراجعة إجراءات الحبس الاحتياطي ستساعد في تسريع التحقيقات.

عبدالعال: أتوقع أن يحدث تعديل في قانون الإجراءات الجنائية

واستطرد: «أتوقع أن يحدث تعديل في قانون الإجراءات الجنائية في هذا الجانب الخاص بالحبس الاحتياطي، وهذا الملف، أحد الملفات التي تعمل عليها الدولة استعدادا للجمهورية الجديدة، لأن الجمهورية الجديدة السمة الرئيسية فيها، أنها دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مبنية على التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا».

وأوضح أن من يعارض سعي الدولة، الذين من مصلحتهم تعطيل الانتقال في الحريات والعمل السياسي، وتنظيم العمل البرلماني والتنمية الاقتصادية والتشغيل، أو فتح فرص عمل، «هؤلاء أحنا نعرفهم والكل يعرفهم».

وتابع: «قمة نجاحنا في هذا الملف هو أننا منبقاش محتاجين لجنة عفو أصلا، وده هيحدث مع بدء الحوار الوطني مع كل الأطراف، الذي سيخرج بتوصيات على رأسها تعديل في قانون الإجراءات الجنائية، بما يسمح بإغلاق هذا الملف بشكل كامل».