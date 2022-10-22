مواطنو البحر الأحمر يشكرون الرئيس السيسي: «عمل إنجازات عشان نعيش حياة كريمة»

عبّر عدد من المواطنين في مدن محافظة البحر الأحمر عن رضاهم عن أداء القيادة السياسية والمشروعات القومية التي تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة مثل ملفات الصحة والتعليم والطرق وحياه كريمة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أحدثت فارقا كبيرا في حياتهم.

أعرب حامد سالم حمدان، ويعمل صيادا في الغردقة في تصريحات لـ «الوطن» عن رضاه التام عن أداء القيادة السياسية: «عمل إنجاززات كثيرة علشان نعيش حياة كريمة وأشكر الرئيس السيسى أنه ميسر كل حاجة، وشكرا على كل إنجاز بتعمله لنا يا سيادة الريس وإحنا بنحبك».

القضاء على فيروس سي

وتحدث أحمد عمرو ويعمل مدرسا بالغردقة عن الإنجازات التي تشهدها مصر في عصر الرئيس السيسي وعلى رأسها ملف الصحة ومبادرة فيروس سي والتي قضت على المرض نهائيا وقضت على طوابير انتظار المرض اللعين، لافتاً في حديثه لـ«الوطن»، إلى المجهودات التي بذلتها الدولة في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ونجاح مصر في التعامل مع الأزمة.

القضاء على العشوائيات

وأضاف «عمرو»: الاهتمام الذي توليه الدولة لنظام التعليم وبناء مدارس جديدة في نجوع وقرى مصر مشرف جدا، مشيرا إلى نجاح الدولة في ملف الإسكان والقضاء على العشوائيات في محافظات مصر وبناء مساكن بديلة للعشوائيات بشكل حضاري.

الاهتمام بالطرق

وقال أيمن العجمي من محافظة قنا، ويعمل سائقا بالغردقة، أن ملف الطرق في عهد الرئيس السيسي شهد اهتماما كبيرا، لافتاً في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الكباري والطرق الجديدة التي شهدتها مدن ومحافظات مصر أمر يستحق الإشادة، قائلا «طريق قنا البحر الأحمر كان طريق اتجاه واحد وكان مكسر وبه منحنيات خطيرة وبفضل التطوير أصبح طريق عريض 9 أمتار تقرييا واتجاهين منفصلين وشهد رصف جديد وإعادة سفلته».

وأضاف شحاته إبراهيم، أنه يعمل سائقا وسافر جميع محافظات مصر ولمس بنفسه الفارق في الطفرة الإنشائية التي شهدتها مصر في الطرق، قائلا: «طريق قنا البحر الأحمر كان يستغرق خمسة ساعات ونسبة الحوادث عليه كبيرة وبفضل التطوير الذي شهده الطريق قلل وقت الوصول إلى ساعتين ونصف والطريق أصبح أكثر أمنا بفضل توجيهات الرئيس السيسي وإنجازاته».