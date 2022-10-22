أنفاق قناة السويس «شرايين الحياة والتنمية لـ سيناء».. شكرا للرئيس السيسي

سيارات متراصة على مطلع كوبري السلام، بعضها يقف لمدة يومين وأحيانا أسبوع، وأخرى متراصة على معدية القنطرة تنتظر نفس المدة للعبور فقط إما إلى شرق القناة أو إلى غربها، مشهد تناساه البعض بعد اختفائه تمامًا عقب إنشاء أنفاق قناة السويس والعبور من الشرق إلى الغرب في سهولة ويسر.

تقف السيارات قرب أنفاق الإسماعيلية تنتظر دورها في العبور إلا أنها سرعان ما تختفي سيارة تلو الأخرى من الساعات الأولى في الصباح وتنتهي قرب آخر ضوء في النهار.

سائقون: أنفاق قناة السويس أنهت مشكلة كبرى

قال محمود مصطفى، سائق سيارة نقل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أنفاق قناة السويس خاصة في مدينة الإسماعيلية أنهت مشكلة كبرى في العبور من شرق القناة إلى غربها، والعكس مما ساهم في عمل سيولة في الحركة من وإلى سيناء.

وتابع: «الحركة في سيناء أصبحت عكس السنوات الماضية تماما عملية العبور لا تتجاوز نصف ساعة تقريبا وفي حال وجود زحام للسيارات تنتظر فقط الدور في العبور وهو ماقد يمتد إلى ساعات قليلة بدلا من أيام على المعديات أو كوبري السلام».

ازدهار الزراعة في سيناء

وقال محمد صالح «مزارع»، إن حركة التجارة انتعشت بشكل أفضل في سيناء خلال السنوات القليلة الماضية بعد نجاح عبور الخضروات والفاكهة في وقت قصير.

وأضاف: «في السنوات الماضية كان من الممكن أن تنتظر السيارات لمدة يوم أو يومين محملة بالخضار أو الفاكهة وهو ما قد يعرضها للتلف في فصل الصيف»، مشيرا إلى أن السيارات تعبر حاليا في ساعات قليلة.

وأشار إلى أن أجهزة التفتيش الحديثة في أنفاق قناة السويس سهلت كثيرا عمليات التفتيش لاكتشافها ما يحتويه باطن السيارة من الداخل، حال إخفاء أي أشياء ممنوع عبورها.

ووجه «صالح» الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دوره وتوجيهه بضرورة إنشاء سلسلة من الأنفاق بطول قناة السويس من بورسعيد وحتى السويس لتسهيل العبور من وإلى سيناء.

وارتفعت مساحة الأراضي المزروعة في سيناء هذا العام مقارنة بالأعوام الماضية مما تسبب في وجود حركة لنقل الخضروات والفاكهة من سيناء إلى غرب قناة السويس في مدن الدلتا والقاهرة.

مزارعون: المانجو المحصول الأكبر هذا العام

وقال أحمد حسين أحد المزارعين من أبناء القنطرة شرق: «محصول المانجو هذا العام يعتبر هو الأفضل حتى الآن من حيث الكميات أو أنواع المانجو المختلفة».

وأردف: «السيارات كانت تعبر بالمانجو من الأنفاق مملوءة عن آخرها متوجهة إلى سوق الإسماعيلية أو سوق العبور في القاهرة».

وتابع: «الأنفاق سهلت عبور المحصول ووصوله إلى الأسواق في جودة ودون تأثر بالعوامل الجوية وهو ماكان يعاني منه المزارعون في السنوات الماضية».