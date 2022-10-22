برلماني: المؤتمر الاقتصادي فرصة لوضع حلول لمواجهة تحديات الأزمة العالمية

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي خطوة مهمة من شأنها عرض التحديات التي تواجه كل القطاعات والتوصل إلى حلول لدعمها سواء كان القطاع الزراعي أوالصناعي وغيرهم وتخفيف العبء الكبير الواقع نتيجة الأزمة العالمية الحالية.

رفع معدل الاستثمار لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة

وأكد عبدالنبي، في بيان له منذ قليل، أهمية طرح المؤتمر تصورات تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي، عن طريق رفع معدل الاستثمار، لتوفير فرص عمل وخفض معدلات البطالة، من خلال تبني سياسة نقدية داعمة للاستقرار الاقتصادي، وخفض معدلات التضخم، وتبني سياسة مالية تستهدف تحقيق الانضباط المالي، والتحرك نحو مسارات أكثر استدامة للدين العام، بما يساعد على توسيع الحيز المالي الداعم للنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أهمية إصدار منظومة من السياسات التي تستهدف تحسين بيئة ممارسة الأعمال للمستثمر المحلي والأجنبي وخفض كلفتها، وتسريع وتيرة التحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، وتعزيز دور القطاع الخاص في ملكية الدولة مع مراعاة الأبعاد الاستراتيجية والأمنية للأنشطة الاقتصادية.

وأشار «عبدالنبي» إلى أن المؤتمر الاقتصادي سيتبعه مخرجات واضحة يمكن أن تساهم في تخفيف العبء على القطاعات، وخاصة القطاع الصناعي في ظل الظروف الراهنة، مشيرا إلى أن نجاح هذا المؤتمر ودخول مستثمرين جدد لن يتحقق إلا بكسب الثقة لدى المستثمرين الحاليين، وحل كل المشكلات التي تواجههم.