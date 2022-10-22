خبيرة: المؤتمر الاقتصادي يساعد في إزالة العقبات أمام مسيرة الإنتاج 

قالت الدكتورة هدي الملاح، الخبيرة الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي مصر 2022 يعد أول مؤتمر يناقش وجهات نظر مختلفة وتحضره كل الجهات الإدارية ورجال أعمال وخبراء اقتصاديون.

أزمة اقتصادية ليست مصر وحدها

وأوضحت «الملاح» خلال استضافتها ببرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلاميتين سناء منصور وشيرين عفت على قناة «DMC» أن العالم كله يمر بأزمة اقتصادية وليست مصر وحدها، وإذا كان هناك من يسأل عن جدوى البناء الذي يتم في مصر فالإجابة هي أنه من أجل الاستثمار، لافتة إلى أن العالم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر والرقمي فأين نحن من كل هذا إن لم نبدأ الإصلاح الاقتصادي؟.

التضخم والأزمات الاقتصادية

واستطردت حديثها قائلة: «التضخم والأزمات الاقتصادية أمور مستوردة من الخارج بسبب ما يحدث في العالم حولنا، هذا المؤتمر سيجعلنا نري المشاكل التي تواجه الصناعات في كل القطاعات لإزالة العقبات التي ستواجهنا في مسيرة الإنتاج القادمة».

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة ، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات هن، سناء منصور ، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.