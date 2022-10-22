«المصريين الأحرار»: دعوة الأحزاب للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي ترسيخ لمبدأ مصر تتسع للجميع

أشاد الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بدعوة رئيس الوزراء لـ 80 من الأحزاب والقوى السياسية للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي الذي ينطلق غدا الأحد ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، قائلًا: «توجيه الدعوة لهذا العدد الكبير من الأحزاب والقوى السياسية ترسيخ للمبدأ الذي وضعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو أن مصر تتسع للجميع».

مصر تتسع للجميع

وأضاف خليل، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ توجيه دعوة المشاركة في المؤتمر الاقتصادي لهذا العدد يؤكد أن كل المصريين يشاركون عدا من حرضوا على العنف والإرهاب، والدعوة للمشاركة تكليف وليس تشريفا.

وتابع: «حان الوقت للأحزاب السياسية أن تقوم بدورها، فيجب الخروج من مرحلة رصد المشكلات والشكاوى فقط إلى مشاركة فعالة ووضع حلول»، مشيرًا إلى أنّ الأحزاب لديها فكر اقتصادي.

رؤية شاملة بشأن التحديات وإيجاد الحلول

واستكمل رئيس حزب المصريين الأحرار، أنّ أي حزب جرى تأسيسه على أيديولوجية وأهداف، وللارتقاء بأي دولة لا بد من اقتصاد قوي وتعليم جيد وعلاج لائق، موضحًا أنّ دور الحزب يكمن في تقديمه لرؤية شاملة بشأن التحديات والمشكلات وكيفية إيجاد الحلول مثلما حدث في الحوار الوطني، وهنا الأمر يتطلب جدية من الأحزاب المشاركة بعرض الملفات والأفكار والآراء.

وينطلق غدًا المؤتمر الاقتصادي، بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنظمه الحكومة لمناقشة أوضاع الاقتصاد المصري ومستقبله، وذلك بمشاركة واسعة من كبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين والأحزاب والقوى السياسية، ويجري عقده خلال الفترة من 23 - 25 أكتوبر الجاري.