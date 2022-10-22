«الموسيقيين» تعقد مؤتمرا للكشف عن موقفها من المهرجانات غدا

أعلنت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، إقامة مؤتمر صحفي عصر غد الأحد بمقر النقابة في وسط البلد.

ويأتي مؤتمر نقابة المهن الموسيقية، بحضور أعضاء مجلس الإدارة؛ وذلك للإعلان عن قرارات النقابة فيما يخص المهرجانات، وذلك بحضور جميع مؤديها، بالإضافة إلى حضور عدد من الصحف ووسائل الإعلام وذلك في الثالثة عصرا.

مصطفى كامل يتولى منصب نقيب المهن الموسيقية

يذكر أن الفنان مصطفى كامل، تولى رئاسة نقابة المهن الموسيقية مؤخرا بعد فوزه في انتخابات النقابة بفارق كبير عن منافسه الموسيقار مصطفى حلمي.

وصرح كامل مؤخرا في أحد المؤتمرات الصحفية التي عقدها بأنه ليس المسؤول منفردا عن ملف مطربي المهرجانات، ولكن يجري اتخاذ القرار بمشاركة أعضاء مجلس النقابة.

إيقاف مؤدي المهرجانات

وأصدر نقيب الموسيقيين قرارا بإيقاف جميع مؤدي المهرجانات لحين حسم موقف النقابة من هذا الأمر، ووضع معايير واضحة للأغاني.