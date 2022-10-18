مصطفى كامل: اجتماع لتقرير مصير أغاني المهرجانات.. والحرية لها ضوابط

علق الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين على قراره بالإيقاف المؤقت لمطربي المهرجانات، لافتًا إلى أنه اتخذ هذا القرار من أجل إخماد النيران المشتعلة، مشيرًا إلى أن النقيب لا يتمتع بحق المنع المطلق مؤكدًا أنه فكر جيدًا في الأمر وقرر تشكيل لجنة من قامات الفن والثقافة للبت في هذا الأمر.

وأوضح نقيب الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة»، المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يريد من مطربي المهرجانات غناء قصائد بالفصحى ويرفض أيضًا المحتوى المقدم من قبلهم.

وأشار أن تخوفه على أبنائه مشددًا على أن نوعية هذه الأغاني انتشرت بين الشباب: «بينافسوا على الكلمة المبتذلة»، مؤكدًا عدم تحفظه على الموسيقى ولكن تحفظه على الكلمة المبتذلة.

اجتماع لتقرير مصير أغاني المهرجانات بحضور قامات مهمة

وكشف نقيب الموسيقيين تفاصيل الاجتماع المزمع عقده والذي سيحضره عدد من الشخصيات منهم الدكتور أشرف زكي نقيب الموسيقيين وعمر عبدالعزيز رئيس اتحاد النقابات الفنية وطارق الشناوي.

وأكد مصطفى كامل أنه لا يؤمن بمبدأ حرية التعبير لافتًا إلى أنه يرى أن الحرية لها قيود وأنها مرفوضة حال تحقيقها أضرارًا للأسر المصرية.

وأشار إلى أن هذه اللجنة ستجتمع وتتخذ قرارًا بخصوص أغاني المهرجانات وأن قرار اللجنة سيكون من أجل أبنائنا.