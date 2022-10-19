مصطفى كامل يجتمع مع أعضاء نقابة الموسيقيين لحل أزمة مطربي المهرجانات

يجتمع مساء اليوم، الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، وعدد من أعضاء مجلس النقابة والمعنيين بالحركة الثقافية في مصر، داخل نادي نقابة المهن التمثيلية بالجيزة، لمناقشة أزمة مطربي المهرجانات.

أشرف زكي يحضر الاجتماع

قال أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية لـ«الوطن»، إنه سيحضر الاجتماع، بعد دعوة مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، له بصفته الجهة المستضيفة للاجتماع.

مصطفى كامل يتحدث عن مطربي المهرجانات

كان مصطفى كامل، قد قال في وقتا شابق أنه لا يريد من مطربي المهرجانات غناء قصائد بالفصحى، ويرفض أيضًا المحتوى المقدم من قبلهم، ويفكر في قرار منعهم، خاصة أنه لا يتمتع بحق المنع المطلق -على حسب قوله.

وقال نقيب الموسيقيين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، إنه لا يريد نشر الكلمات المبتذلة، خوفا على أبناءه، خاصة أن هذه النوعية من الأغنيات انتشرت بين الشباب، مؤكدًا عدم تحفظه على الموسيقى، لكن تحفظه على الكلمة المبتذلة.

ويذكر أن أولى القرارات التي اتخذها نقيب المهن الموسيقية، فور توليه المنصب، كان إيقاف المايسترو أحمد رمضان سكرتير الموسيقيين، عن العمل، وتحويله للتحقيق وتجميد عضويته، لحين انتهاء التحقيق، وإسناد مهام عمله إلى الدكتور أحمد أبو المجد.