وفد «القومي لحقوق الإنسان» يتفقد مستوى الخدمات الصحية بمستشفيات السويس

التقى وفد من المجلس القومي لحقوق الإنسان، عددا من المرضى المترددين على مستشفيات السويس، إذ استمع الوفد أثناء تفقده لمستشفى السويس العام والحميات لعدد من المترددين للوقوف على مستوى الخدمة الطبية التي يحصلون عليها.

بحث عدد من الملفات الصحية المهمة

ومن جانبه، كلف الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، الدكتور رضا فكري مدير المكتب الفني، بلقاء وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور ولاء جاد الكريم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الشكاوى، ومنتصر صالح مدير فرع المجلس القومي لحقوق الإنسان بالسويس، ونبيل شلبي، المدير التنفيذي لمكتب الشكاوى، وذلك لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، إذ جرى بحث عدد من الملفات الصحية المهمة التي تخص كل مواطن.

تفقد الوفد عدداً من أقسام مستشفى حميات السويس ومركز الفيروسات الكبدية والمطبخ الداخلي للمستشفى، وخلال هذا أوضحت الدكتورة داليا عامر مدير مستشفى الحميات أن «المستشفى تشهد تطوراً ملحوظاً على مستوى البنية التحتية والإنشاءات»، لافتةً إلى أن هذه الأعمال لم تمنع المستشفى من تقديم خدماتها للمواطنين، كما استعرضت «مدير الحميات» الخدمات المقدمة بمركز الفيروسات الكبدية وكذلك شرح واف لأعمال طهي الطعام للمرضى وإيضاح البرنامج الغذائي المقدم لجميع المرضى مع اختلاف حالاتهم الصحية.

الوفد يتفقد أقسام الغسيل الكلوي والقسطرة والطوارئ

فيما تفقد الوفد وحدة القسطرة التداخلية القلبية والمخية والطرفية وكذلك أحد جناحي الغسيل الكلوى بالمستشفى وذلك لمتابعة ما بهما من خدمات طبية، وخلال هذا فقد قام «مدير إدارة المستشفيات» بشرح وافٍ عن دور مستشفيات مديرية الصحة ولاسيما السويس العام في تقديم جميع الخدمات الطبية لجميع المواطنين ومنهم المؤمن عليهم صحياً مع استقبال مصابي حوادث الطرق المختلفة، فيما قام باستعراض ماقدمته وحدة القسطرة منذ تدشينها بدعم من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

شارك في الجولة التفقدية، سحر فهمي، مدير إدارة خدمة المواطنين ومكتب حقوق الإنسان بمحافظة السويس، وأسماء شهاب، مدير وحدة الشكاوى بالقومي لحقوق الإنسان، ورامي علام، باحث بمكتب الشكاوى بالقومي لحقوق الإنسان، وهاني مخلوف، مدير الإعلام بالمجلس القومي لحقوق الإنسان.