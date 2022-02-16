وكيل «صحة السويس» يفاجئ مستشفى الحميات ويتابع خزانات الأكسجين

تشهد مديرية الشؤون الصحية بمحافظة السويس حالة من النشاط مع اقتراب العمل بنظام التأمين الصحي الشامل، حيث يقوم الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة، بجولات مستمرة لمتابعة المنشآت الصحية، التي تحملت جميع عمليات تقديم الخدمات الطبية لموانئ السويس، بعد دخول معظم المنشآت الصحية بالسويس مرحلة التطوير، استعداداً لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، خلال الشهور القادمة.

«الحفناوي» يتفقد الأقسام الطبية بمستشفى الحميات

وأجرى الدكتور إسماعيل الحفناوي زيارة مفاجئة لمستشفى الحميات، اليوم الأربعاء، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وانضباط النوبتجيات بأقسام الإستقبال والطوارئ، حيث قام وكيل وزارة الصحة بالتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لعلاج الحالات الطارئة، والمترددين على العيادات.

وكذلك قام «الحفناوي» بالمرور على جميع أقسام المستشفى، وتفقد شبكة الغازات ونسب الاستهلاك اليومي للأكسجين، وفقاً للحالات المرضية الموجودة بالأقسام، كما اطمأن على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى، وآلية تلقيهم العلاج، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لجميع المرضى.

صيانة دوريه لخزنات الأكسجين وشبكة الغازات

وفي إطار الحرص على رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، أنهت مستشفى السويس العام الصيانة الدورية لخزانات الأكسجين وشبكة الغازات بالمستشفى بالكامل، حيث تم عمل إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وشبكة الغازات، إضافة إلى التأكد من توافر المخزون الاستراتيجى من الأكسجين، ومتابعة استهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية، وتغطية عمل الشبكة بأقسام الاستقبال ووحدات العناية المركزة وأقسام العزل، وذلك لضمان وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية والصحية اللازمه للمرضى، ومتابعة وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.