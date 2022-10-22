إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل على طريق الحمام شرق مطروح

أصيب 6 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم إثر وقوع حادث انقلاب تروسيكل على طريق الحمام - البنجر شرق مدينة مطروح، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وجرى تقديم الإسعافات الأولية ونقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى.

أسماء المصابين

وننشر الأسماء وحالات جميع المصابين، إذ استقبلت اليوم السبت، مستشفى الحمام المركزي مصابي حادث طريق الحمام - البنجر، وهم: «بسمة سعد عبدالمجيد 7 سنوات من البنجر قرية 28 بالحمام مصابة بكدمات وسحجات متفرقة في الجسم والصدر الحالة العامة متوسطة، وفاتن عيد عبدالمنعم عبدالمجيد 35 سنة من البنجر من قرية 28 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالذراع الأيمن الحالة العامة متوسطة، وسعد عبدالمجيد عبد السلام 48 سنة من البنجر قرية 28 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج، وجرح قطعي بالجبهة، والحالة العامة متوسطة، ومحمود السيد رمضان العطار 32 سنة من البنجر قرية 28 مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات متفرقة في الجسم وسحجات، والحالة العامة متوسطة.

كما أصيب: سوسن عبدالمجيد محمد إسماعيل 39 سنة من البنجر قرية 29، مصابة بكسر مضاعف في الذراع الأيسر وكدمات متفرقة في الجسم والحالة العامة متوسطة، وبدرية علي عبدالحميد 20 سنة من البنجر قرية 29 مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وسحجات والحالة العامة متوسطة.

رعاية عاجلة للمصابين

ويقدم الفريق الطبي في قسم الطوارئ والاستقبال بمستشفى الحمام المركزي، الرعاية الطبية العاجلة لجميع المصابين واستكمال الفحوصات الطبية من إجراء الأشعة وعمل التحاليل الطبية اللازمة وتقديم الخدمات الصحية حتى التماثل للشفاء.

الشرطة تفحص الحادث

وانتقلت مباحث قسم شرطة الحمام إلى موقع الحادث بطريق قرية 27 البنجر في الحمام، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير لجهات التحقيق وتحرر محضر بالواقعة.