إصابة طفلين بكسور وجروح في انقلاب سيارة على طريق الحمام بمطروح

أصيب طفلان من محافظة مطروح بإصابات متفرقة في الجسم بجروح وكسور، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة على طريق «الحمام - بنجر السكر» المتجه إلى قرية 27، إحدى قرى شباب الخريجين، وانتقلت سيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وأخطرت النجدة اللواء هشام أبوالنصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح، بالحادث.

أسماء المصابين في حادث مطروح

واستقبلت مستشفي الحمام المركزي، اليوم، المصابين في حادث طريق الحمام، وهما «أمنية مسعد مسعد مهنى»، 7 سنوات، من قرية 27 بنجر السكر، ومصابة باشتباه كسر بالقدم اليسرى، و«محمد إسلام مسعد مهنى»، 5 سنوات، من قرية 27 بنجر السكر، مصاب باشتباه كسر في الذراع الأيمن، وجرح قطعي بالرأس بطول 10 سم، وسحجات وجروح بالوجه والرأس.

مباحث الحمام تعاين موقع الحادث

وانتقل ضباط مباحث قسم شرطة الحمام شرق مطروح إلى موقع حادث السيارة على طريق قرية 27 بنحر السكر، وجاري الفحص للكشف عن أسباب وقوع الحادث، والتعرف على ملابساته، وأخطرت النيابة العامة والتي تولت التحقيق.