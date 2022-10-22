المصريين الأحرار: تثبيت أسعار المنتجات البترولية يخفف العبء عن المواطن

قال عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن قرار لجنة التسعير المواد البترولية الأخير بتثبيت أسعار المنتجات البترولية ستكون نتيجته استقرار سعر الطاقة بشكل عام، ما يقلل العبء عن كاهل المواطن المصري سواء في السيارات الخاصة أو نقل السلع الغذائية والإنتاج في المصانع.

خليل: مصر أفضل حالا من الدول الكبرى في المحروقات

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن ما قامت به لجنة التسعير مؤخرا نتيجة لاستراتيجيتها السابقة، مشيرا إلى أنه في حال مقارنة وضع المحروقات في مصر بالدول العظمى، فستكون مصر أفضل حالا منها.

خليل: الدول العريقة بيزودوا أسعار الطاقة بصفة متتالية على طول

واستطرد: «الدول العريقة بيزودوا أسعار الطاقة بصفة متتالية على طول، فضلا عن إن فيه بعض الدول فيها أزمة في الطاقة، وكلنا شوفنا الفيديوهات على طوابير البنزين والعربيات اللي واقفة مش عارفه تحط بنزين، وعندنا زيادات في أوروبا للطاقة والمحروقات بشكل كبير، ما يؤثر بدوره على المنتج في التصنيع».

وأوضح أن تثبيت سعر الوقود سيؤثر كذلك على جذب الاستثمارات إلى الدولة المصرية، ودائما ما تشجع المستثمر الأجنبي بالاستثمار في مصر لأن سعر الطاقة هو سعر ثابت ومنطقي، متابعا: «النتيجة اللي وصلنا ليها النهاردة هي نتيجة لاستراتيجية قديمة، وكان فيه بعض الخطوات اللي تم اتخاذها من القيادة السياسية زي التنقيب على البترول، وده جه بعد تعيين الحدود البحرية بين الدول، وبات لدينا طاقة متوفرة تسد جزء كبير من العجز المستورد».