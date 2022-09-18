للمرة الرابعة منذ بداية 2022.. رفع أسعار الوقود في تونس

رفعت دولة تونس أسعار الوقود واسطوانات الغاز المنزلي للمرة الرابعة في عام 2022، بعد شهور قليلة من اندلاع ثورة بها، والإطاحة بحزب النهضة التابع لجماعة الإخوان الإرهابية، بحسب وكالة الأنباء التونسية.

بيان مشترك بين الوزارات

وقررت وزارتي الصناعة والمناجم والطاقة والتجارة وتنمية الصادرات، في بيان صحفي، رفع أسعار اسطوانات غاز الطهي بنسبة 14%، والوقود بنسبة 3% ضمن خطة الدولة لخفض دعم الطاقة.

ارتفاع أسعار البنزين وزيت الطهي

أوضح البيان، أن أسعار زيت الطعام جرى رفعها للمرة الأولى منذ 12 سنة سترتفع مرة أخرى لتصبح بـ 8.800 دينارا تونسيا بدلا من 7.5 دينارا فقط، ويجرى تطبيق هذه التسعيرة الجديدة من منتصف الثلاثاء المقبل، وتشمل رفع سعر البنزين بنسبة 3% ليصبح بـ2.400 دينارا تونسيا.

رفع سعر الوقود للمرة الرابعة

وستكون هذه الموجة من رفع الأسعار هي الرابعة خلال 2022، مع وجود توقعات بأن يصل عجز الموازنة العامة في البلاد إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، بالمقارنة مع 6.7% كانت متوقعة، ولكن رفع أسعار الوقود عالميا والحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى تغيير التوقع.

محاولات الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي

وتسعى الدولة التونسية للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي طالب بتقليل دعم الدولة للمحروقات وبعض السلع، في الوقت الذي زاد عجز ميزان البلاد إلى 6 مليار دينار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 2022 مقارنة بـ 2.9 مليار دينار في العام الماضي على إثر حرب روسيا وأوكرانيا التي بدأت في نهاية فبراير الماضي.