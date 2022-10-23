أيمن محسب عن دعوة 80 حزبا للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي: مصر تتسع للجميع

قال النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، إنَّ دعوة الرئيس لـ80 حزبًا للمشاركة في المؤتمر الاقتصادي خطوة إيجابية للغاية وشجاعة، مشيرًا إلى أنَّ هذا يؤكّد أنَّ مصر تتسع للجميع.

وأضاف «محسب»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّ القيادة السياسية حريصة على الانفتاح على جميع الرؤي ووجهات النظر في التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية بسبب الأزمات العالمية، وهو اعتراف ضمني من الحكومة بقدرة الأحزاب السياسية على تقديم رؤي أو حلول بما لديها تنوع فكري، وهو ما يحمل الأحزاب مسئولية كبيرة ، فالدعوة للمؤتمر لابد أن تكون فاعلة ولابد أن تكون هناك رؤى عملية وواقعية تساهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر.

الحكومة تقدم إجابات شافية على تساؤلات الحوار الوطني

ووجه «محسب»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحرصه الشديد على تقديم إجابات شافية من جانب الحكومة على التساؤلات التي تمّ طرحها من جانب الحوار الوطني، التي تعكس رغبة الرئيس في إنجاحه، إلى جانب طرح جميع القضايا على المشاركين في الحوار بوضوح وشفافية، مشيرًا إلى أنَّ ردود الحكومة ستكون بداية لحل الأزمات الاقتصادية.

الحكومة منفتحة على جميع الآراء والرؤى

وتابع: «الحكومة منفتحة على جميع الآراء والرؤى، والمؤتمر الاقتصادي سيفرز حلولًا لكل ما نواجه من أزمات وتحديات، أتمنى أن تتعامل الحكومة مع ما سيطرح بجديةـ وأعتقد أن كل المؤشرات تؤكد ذلك، ومن المنتظر أن يكون هناك حوافز حقيقية للمستثمرين، مع دراسة القطاعات الصناعية بشكل منفرد وتحديد مشاكله لكي يتمّ حلها، ففي كثير من الأحوال لا يمكن تعميم نفس الضوابط أو المحفزات على جميع القطاعات لاختلاف طبيعتها».