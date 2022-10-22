مجتمع الأعمال: ننتظر من المؤتمر الاقتصادي آليات لدعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات

استهدفت الجلسة الأولى، فى اليوم الأول للمؤتمر، الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة من واقع أفضل الممارسات الدولية، والأولويات الوطنية الحالية فى ضوء «رؤية 2030»، واستناداً إلى المناقشات والأفكار المُزمع طرحها خلال الجلسة، لتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات، ويراهن مجتمع الأعمال على المؤتمر الاقتصادى فى حل كل المعوقات، موضحين أنه يعتبر فرصة حقيقية لاستعراض المعوقات التى تواجه الاقتصاد، ومن ثم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وطرح حلول واقعية وجذرية لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر.

وأوضح محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، أن المؤتمر يأتى فى توقيت حساس للغاية، حيث تواجه الاقتصادات العالمية، ومنها الاقتصاد المصرى، سلسلة من التحديات الكبرى، تتطلب وجود أجندة كاملة بآليات تنفيذ واضح لدعم القطاع الخاص وتحسين الموارد من العملة الصعبة.

«البهي»: المؤتمر الاقتصادي يحمل رسائل إيجابية للقطاع الخاص

وأكد «البهى» لـ«الوطن» أن المؤتمر يحمل رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال لعدة أسباب، أولها أنه جاء بدعوة من رئيس الجمهورية، مما يعنى أن القيادة السياسية تولى الأمر أهمية قصوى، وثانيها أنه سيضم المجموعة الوزارية الاقتصادية، وهى المعنية بالملف الأهم فى الوقت الحالى، بجانب نخبة من المتخصصين فى الاقتصاد، وممثلى مجتمع الأعمال بجميع قطاعاته، لافتاً إلى أن مشكلة البيروقراطية وتحسين مناخ الأعمال يجب أن تكون على رأس أولويات مخرجات المؤتمر، مشيراً إلى أن المؤتمر لن يكون فرصة فقط لبحث حلول مشكلات الاستثمار، لكنه سيمثل فرصة أكبر لجذب استثمارات جديدة، سواء محلياً أو أجنبياً، لما سيحمله من رسائل تؤكد الجدية فى تسهيل أنشطة الأعمال.

«العادلي»: يكتسب أهميته من توقيته

وقال المهندس بهاء العادلى، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية، ورئيس جمعية مستثمرى بدر، إن المؤتمر يكتسب أهميته من توقيته وسياق عقده، حيث يأتى فى وقت تسعى فيه الحكومة لتعظيم مواردها الدولارية، لتخفيف الضغط عن سعر الصرف، وتعميق الإنتاج المحلى، موضحاً أن أحد أسباب أهمية المؤتمر الموسّع يكمن فى رغبة مجتمع الأعمال والدولة معاً فى إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص، وترشيد عمليات الاستيراد للسلع تامة الصنع.

وأوضح «العادلى» أن جمعية مستثمرى بدر أعدّت فى وقت سابق ورقة عمل تفصيلية تم تقديمها إلى اتحاد المستثمرين واتحاد الصناعات، لتكون ضمن أوراق المؤتمر الاقتصادى، وهى التى ركزت على ضرورة جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، فضلاً عن تأكيد أهمية التدريب الفنى وتعميق الصناعة.

«الجيوشي»: توصياته مهمة لدعم الصناعة

واعتبر طارق الجيوشى، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، أن المؤتمر الاقتصادى سيحمل مؤشرات جادة بشأن توجهات الدولة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، مؤكداً أن جميع المؤشرات تؤكد أن الدولة تتحرك فى سياق دعم القطاع الخاص، وإزالة المعوقات الاستثمارية، لافتاً إلى أن المؤتمر سيكون فرصة لوجود جميع المرتبطين بالعملية الاقتصادية، بما تتضمنه من صناعة وخدمات وتشريعات منظمة فى مكان واحد، وضمن حوار واحد، معرباً عن أمله فى خروج المؤتمر بنتائج وتوصيات تتضمن آليات تنفيذ بتوقيتات محدّدة من أجل الإسراع فى حل المعوقات التى تواجه مناخ الأعمال.

«ميلاد»: نُخطط لإقامة معرض عالمي للذهب

وقال هانى ميلاد رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية إن توقعات مجتمع الأعمال للمؤتمر الاقتصادى جيدة، ونأمل لتحسين الأجواء للاستثمار وتقديم قرارات فى صالح جميع القطاعات، مشيراً إلى أنه بالنسبة لقطاع الذهب، جارٍ العمل حالياً بالتعاون مع وزارة التموين الممثلة فى مصلحة الدمغة والموازين، وقدّمنا بعض الطلبات لوزارة التموين، لتسهيل عملية تصدير المشغولات الذهبية، وهذا الملف الذى يتم العمل عليه من جهتنا والوزارة، ونحن على يقين من الوصول إلى نتائج مرضية بالنسبة لقطاع الذهب.

وأكد هانى ميلاد على التقدم الحالى لصناعة المشغولات الذهبية، والمنافسة العالمية للمنتج المصرى، والتخطيط لإقامة معرض عالمى للمشغولات الذهبية فى ديسمبر المقبل، وتوقع «ميلاد» أن الدول المرشح التصدير لها هى الدول العربية والأفريقية وأمريكا.