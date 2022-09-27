برلماني: التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب منا دعم الصناعة المحلية

أكّد النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب أهمية الإجراءات الاقتصادية التى كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصناعة والاستثمار خلال الظرف الراهن، مبينًا أنَّه في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم وحدوث خلل في سلاسل الإمداد نظرًا لأزمة الطاقة بسب الحرب الروسية الأوكرانية الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع سعر الدولار وقلة المعروض، مما ترتب عليه توقف الوحدات الصناعية وتوقفها عن العمل بسب عدم وصول المواد الخام من الخارج، وهو ما يتطلب الاهتمام بدعم الصناعة المحلية.

ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني

واستطرد «زين الدين» لـ«الوطن»: «نرى رؤية ثاقبة للرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال توجيهاته لمحافظ البنك المركزي بتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين والحفاظ على تشغيل وحداتهم الإنتاجية، أمر يبشر بالخير وبحل مشاكل مصر وطرق الحل بكل شفافية»، مشددًا على اهتمام الرئيس السيسي بالتعليم الفني، لاسيما في ظل التطور التكنولوجي السائد عالميًا، مؤكّدًا ضرورة الاهتمام بـ التعليم الفني لمواكبة تلك التطورات المهمة.