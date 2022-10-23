قبائل مطروح للرئيس السيسي: نحن خلفك حتى نحول أرضنا لجنة خضراء (صور)

أكد العديد من أبناء قبائل مطروح أهمية المشروعات التي تُنفذ في مختلف المحافظات، ومنها محافظة مطروح، لتحقيق التنمية والارتقاء بحياة المواطنين، وأرسلوا عدة رسائل إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاروا فيها إلى أنهم يقفون خلفه وينتظرون المزيد من مشروعات التنمية لتغزو الصحراء وتصل إلى أبعد نقطة في غرب مصر في السلوم وبراني، ما يعود بالنفع على البلاد وأبناء الصحراء الغربية ومحافظة مطروح خلال السنوات المقبلة.

وقال صلاح أبوشفيلة العشيبي، من قبيلة العشيبات من قبائل مطروح، لـ«الوطن»، إن ما يحدث في مصر من مشروعات لم نراها من قبل، من إنشاء مدن جديدة ومشروع القطار الكهربائي السريع الجاري إنشائه، والذي يمر بمحافظات مصر كلها وينتهي في مدينة مرسي مطروح، فشلا عن شبكة الطرق السريعة والكباري في الساحل الشمالي، ونقول للرئيس:« نحن شباب القبائل في مطروح معاك يا ريس».

زراعة الزيتون.. مناطق خضراء في مطروح

أشجار الزيتون في محافظة مطروح التي نجمع ثمارها اليوم هي من الشتلات المدعمة التي تبناها الرئيس بمبادرة لزراعة 100 مليون شجرة. هكذا قال حسب شريف المبروك من قبيلة القناشات بمطروح لـ«الوطن»، مضيفا «نتمنى مزيد من هذه الشتلات لزراعة مساحات شاسعة من الأراضى الصحراوية في مطروح بأشجار الزيتون والتين واللوز على مياه الأمطار، لتصبح مطروح جنة خضراء، ونحن خلف الرئيس في خطواته وننتظر المزيد من المشروعات الزراعية».

محطات تحلية ومشروع الدلتا الجديدة

رأينا بأعيننا المشروعات القومية مثل مشروع الدلتا الجديدة وزراعة 3.5 مليون فدان، ومحطات التحلية علي البحر في المحافظات الساحلية، وهنا في محافظة مطروح مدينة العلمين الجديدة ومحطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء والطاقة ومشروعات الاستزراع السمكى في غليون بكفر الشيخ، ومشروع الرمال السوداء الذى يدخل في عدة صناعات كبيرة، وغيرها من مشروعات تبناها الرئيس وتحققت على أرض الواقع، وفق ما أكده لـ«الوطن» العمدة عبدالمنعم إسرافيل عمدة قبيلة السراحنة بمحافظة مطروح.