منسق المنتدى الاقتصادي بـ«التنسيقية»: نسير في طريق الإصلاح بشكل منضبط

قالت الدكتور حنان وجدي، منسق المنتدى الاقتصادي في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن توقيت المؤتمر الاقتصادي، والمزمع عقده اليوم، جاء في وقت هام تعاني فيه كافة دول العالم من ارتفاع نسب التضخم، عالميا، «إحنا كدولة مشينا في خط الإصلاحات الاقتصادية بشكل منضبط، وده أشاد بيه صندوق النقد الدولي والكثير من مؤسسات التصنيف».

وجدي: الدولة ستدرس مخرجات المؤتمر الاقتصادي المقبل

وأضافت «وجدي»، خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC»، وتقدمه الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مصر تأثرت كباقي دول العالم بسبب الصراعات الدولية التي أرهقت كافة دول العالم، وهناك الكثير من الثورات والإضرابات، وهو ما يعكس أهمية المؤتمر الاقتصادي حتى تدرس الدولة مخرجات المؤتمر.

وجدي: الأزمة أهمية الصناعة والزراعة

واستطرد: «الأزمة دي أثبتت لينا أهمية الصناعة والزراعة، وهما أولى القطاعات القابلة لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي المحلي، لأن المستثمر هيجي يدخل في إيه إلا لو فيه صناعات ركيزة دائمة بالنسبة له فرص استثمارية مناسبه تساعدة على زيادة المنتجات، ومحتاجين نزود استثماراتنا الأجنبية المباشرة».

وأوضحت أن المؤتمر سيشارك فيه الكثير من الخبراء من التخصصات المختلفة، حيث إن تلك الفترة تحتاج إلى مشاركة من قبل كافة مواطني الدولة المصرية والخبراء الأكفاء والمستثمرين العاملين في مصر، «أهمية المؤتمر في المرحلة دي يعتبر ضرورة قصوى أننا نعمل المؤتمر في وقت زي ده».