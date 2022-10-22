مستشار رئيس الوزراء توضح آلية عمل اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي

قالت الدكتورة جيهان صالح، المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، إن الاستعدادات تجرى على قدم وساق قبيل افتتاح المؤتمر الاقتصادي، والمزمع عقده صباح غدٍ الأحد، حيث إن كل أيام المؤتمر ستكون مرتبطة ببعضها البعض، «يومنا بكرة هيبدأ من بدري جدا الساعة 9 صباحا، وجلسات عمل حتى 6.30 مساءً، وحاليا إحنا في الوضع التحضيري لتلك الجلسات واللوجيستيات».

صالح: اليوم الأول للمؤتمر يتضمَّن السياسات الاقتصادية الكلية

وأضافت «صالح»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي سيتضمَّن السياسات الاقتصادية الكلية، وسيبدأ اليوم بكلمة افتتاحية من قبل رئيس مجلس الوزراء لوصف الاقتصاد في الفترة الزمنية الماضية وحتى الآن، مع استعراض الأحداث التي حدثت في العصر الحديث الاقتصادي المصري، وكيف استطاع الاقتصاد المصري مواجهة مختلف الأزمات العالمية.

صالح: الجلسات كلها هتكون متتالية

واستطردت: «الجلسات كلها هتكون متتالية، وهترأسها وزير التخطيط وستناقش المؤشرات الاقتصادية الكلية، مع حضور العديد من الخبراء لاستبيان مدى التضخم وحجم البطالة ومعدلات النمو، ومتوسط دخل الفرد، وكل دي مؤشرات كلية هتتكلم فيها وزير التخطيط مع المتحدثين معها، وسيليها جلسة عن السياسة المالية وسيرأسها وزير المالية بحضور عدد من الخبراء لمناقشة الموازنة العامة للدولة والعجز والدين وكل ما يهم الرأي العام بخصوص الاقتصاد والسياسة المالية».

وأوضحت أنه بعد انتهاء تلك الجلسة فسيعقبها جلسة عن السياسة النقدية وسيرأسها محافظ البنك المركزي، وسيتم فيها الحديث حول التضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة ومستهدفات السياسة النقدية وكيف نرى وضع السياسة النقدية، «ده كل اللي هيحصل في أول يوم عقد المؤتمر».

وتابع: «لازم نستعين بالخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي وأساتذة الجامعة والمتخصصين في الشأن الاقتصادي، وقطاع الأعمال مهم واستعنا بكل اتحاد الصناعات وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص، كما وسيشارك الشباب والأحزاب والرؤى الخاصة بالاقتصاد المصري خارجيا، ومش هنتكلم من وجهة نظر خارجية، ومعندناش رؤية واحدة فقط ولكن استعنا بالكثير من الآراء المختلفة لحل المشكلة حتى نحتوى كل وجهات النظر».