خبراء ذهب: المؤتمر الاقتصادي فرصة لتحسين أجواء الاستثمار

تنطلق فعاليات المؤتمر الاقتصادى 2022 غدا، على مدار ثلاثة أيام متتالية، لمناقشة وطرح حلول للقضايا الاقتصادية الراهنة، ما دفع بخبراء السوق لرصد تأثيرات المؤتمر على المؤشرات الاقتصادية، من بينها الذهب.

تسهيل عملية التصدير الملف الأهم حاليا

وفي ذلك السياق، قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب بغرفة القاهرة التجارية، إن التوقعات للمؤتمر الاقتصادي جيدة، ونأمل أن يساهم فى تحسين أجواء الاستثمار، وإصدار قرارات في صالح جميع القطاعات.

وأضاف «ميلاد»، أنه بالنسبة لقطاع الذهب، نعمل حاليا بالتعاون مع وزارة التموين الممثلة في مصلحة الدمغة والموازين، وقدمنا بعض الطلبات لوزارة التموين، لتسهيل عملية تصدير المشغولات الذهبية، وهذا الملف الذي يجر العمل عليه من جهتنا ومن جهة الوزارة، ونحن على يقين من الوصول إلى نتائج مرضية بالنسبة لقطاع الذهب، وتوقع أن الدول المرشح التصدير لها الدول العربية والأفريقة وأمريكا

وأكد هانى ميلاد على التقدم الحالى لصناعة المشغولات الذهبية، والمنافسة العالمية للمنتج المصرى، وصرح بإقامة معرض عالمى دولى للمشغولات الذهبية فى ديسمبر المقبل.

حركة البيع والشراء الرائجة

وقال عمرو المغربي، إن نتائج المؤتمر الاقتصادى الايجابية ستؤثر على حركة الشراء للذهب، ومن المتوقع مع زيادة الاستثمارات فى مصر، زيادة قيمة الجنيه، ما يساعد في خفض أسعار الذهب، مشيرا إلى أن سعر عيار 21 اليوم 1114 جنيها.

ولفت إلى وجود ارتفاع طفيف في الأسعار عن الأيام الماضية، ويرجع السبب إلى العرض والطلب في السوق المصري، وحركة البيع والشراء رائجة في هذه الفترة، أدت إلى ارتفاع الأسعار لزيادة البيع للمشغولات الذهبية.

وتابع أن الفترة الحالية تمتاز بالهدوء، بسبب دخول المدارس وبداية العام الدراسي، واستفاد المستثمرون في الذهب، من حالة ارتفاع الأسعار الحالية، واتجهوا لبيع الذهب المدخر لديهم، فزاد العرض على الطلب على عكس الفترة الماضية، وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار الذهب عن الشهر الماضي سبتمبر.

وأضاف أن الفترة الحالية، تشهد عدم استقرار على العالم أجمع، فيصعب التوقع للفترة المقبلة، لكن الذهب دائما في حالة زيادة، ولا يهبط سعره فترات طويلة، إلا ويعود إلى الارتفاع.