مصادر بجامعة عين شمس: إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر 3 نوفمبر المقبل

كشفت مصادر بجامعة عين شمس، عن إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة لمريض في مصر 3 نوفمبر المقبل، وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، موضحة أنه يجري الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية تجرى لمريض من 2 متبرعين، لافتا إلى أن الزراعة عبارة عن أخذ فص من كل متبرع، وذلك وفقا للتجهيزات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في هذا الشأن.