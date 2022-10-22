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مصادر بجامعة عين شمس: إجراء أول عملية زراعة رئة في مصر 3 نوفمبر المقبل

كتب:

أحمد أبوضيف
11:40 م | السبت 22 أكتوبر 2022
جامعة عين شمس

جامعة عين شمس

كشفت مصادر بجامعة عين شمس، عن إجراء أول عملية جراحية لزراعة رئة لمريض في مصر 3 نوفمبر المقبل، وذلك بمركز وحدة زراعة الرئة في مستشفى عين شمس التخصصي، موضحة أنه يجري الآن إنهاء الإجراءات والاستعدادات الخاصة بالعملية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن العملية تجرى لمريض من 2 متبرعين، لافتا إلى أن الزراعة عبارة عن أخذ فص من كل متبرع، وذلك وفقا للتجهيزات والبروتوكولات العلاجية المتبعة في هذا الشأن.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.