«العقاد»: إنشاء أول مركز زراعة رئة بمنظومة التأمين الصحي الشامل

علق الدكتور محمد العقاد، مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، على إنشاء 3 مراكز طبية لزراعة الأعضاء بالمحافظات التي تطبق منظومة التأمين الصحي الشامل، قائلًا: «كلنا نعمل على قدم وساق لتقديم أفضل خدمة صحية للمواطن المصري بصفة عامة والمنتفعين من المنظومة بصفة خاصة، وسيكون هناك مركز مصري لأول مرة في منظومة التأمين الصحي الشامل لزراعة الرئة».

تقديم حزمة خدمات جديدة

وأضاف «العقاد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية بتقديم حزم خدمات جديدة ينافس بها القطاع الحكومي القطاع الخاص، حتى يقدم كل الخدمات الصحية للمواطن المصري، ثم المنافسة مع المراكز الطبية العالمية».

المراكز المصرية ستنافس نظيرتها العالمية

وتابع مدير الإدارة العامة للرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجّه بإنشاء المراكز الثلاثة في محافظات التأمين الصحي الشامل وهي بورسعيد والأقصر والإسماعيلية: «المنتفعون من هذه المنظومة يحتاجون إلى خدمة زراعة الأعضاء، وبالتالي حرصنا على أن يقدم القطاع الحكومي هذه الخدمة وسننافس المراكز الطبية العالمية ونستقبل بعض الخبرات العالمية ونستعين بها في إنشاء هذه المراكز وإعداد الكوادر المصرية في التدريب والخبرات العلمية الجراحية والباطنية».

وأشار، إلى أن المراكز ستتعاون مع جامعات أجنبية لزراعة الأعضاء، وسيكون أول تعاون مع جامعة إنجليزية لزراعة الرئة: «سيكون هناك مركز مصري لأول مرة في منظومة التأمين الصحي الشامل لزراعة الرئة ببروتوكول تعاون مع جامعة برونتون في إنجلترا».