«طب عين شمس»: زراعة رئة لشباب بالصين وأمريكا بسبب متلازمة ما بعد كورونا

قال الدكتور ياسر مصطفى، رئيس قسم أمراض الصدر بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن بعض الشباب في الصين والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى احتاجوا لزراعة رئة عقب الشفاء من فيروس كورونا، بعد أن مروا بما يعرف بـ«متلازمة ما بعد كورونا»، مبينا أن 90% من الأشخاص الذين تأثروا بالمتلازمة تعافوا وعاشوا حياتهم بشكل طبيعي.

رسالة لمرضى فيروس كورونا

وأضاف «مصطفى»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية «CBC»، اليوم الأحد، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك عبئا كبيرا واقع على وزارة الصحة بسبب مرضى الفيروس، وأن الأطباء يجب أن يكونوا على دراية بالتحديثات الدورية التي تتم كل أسبوع لبروتوكولات العلاج.

وأشار إلى أن العقار الأساسي لعلاج الصدر هو الكورتيزون، ولكن بعدها يتم تقليله ثم إيقافه دون متابعة طبية، وهذا يدخل بعض المرضى في دائرة أخرى قد تؤدي إلى انتكاسات كثيرة.

تلقي العلاج في المستشفى حال انخفاض الأكسجين

وأوضح رئيس قسم أمراض الصدر بطب عين شمس، أن نسبة الأكسجين القليلة تعبر عن منافسة شرسة بين فيروس كورونا والمريض، ويجب أن يتم التعامل مع الحالة الصحية في هذا الأمر في المستشفى وليس في المنزل، مشددا على أن التأخر يؤدي إلى الوفاة لأن الساعات القليلة تفرق في حياة المريض.