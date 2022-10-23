عرض فيلم «إنجازات مصر في 8 سنوات» أمام الرئيس السيسي في المؤتمر الاقتصادي

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا عن المحن التي مرّت على مصر خلال الـ8 سنوات الماضية، والتي تمثلت في مواجهة مصر للإرهاب والتغلب عليه، بالتوازي مع الإنجازات الاقتصادية، وبناء مصر، والبنية التحتية.

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة وضيوف مصر من العرب والأجانب.