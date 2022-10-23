«الصناعات الهندسية»: المؤتمر الاقتصادي خارطة طريق لترشيد الاستيراد

أبدى محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، تفاؤله بالمؤتمر الاقتصادي، والمقرر انطلاق فعالياته اليوم الأحد، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المؤتمر يعقد في توقيت مهم، نظرا للتقلبات الشديدة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والاقتصاد المصري بالتبعية.

ترشيد الاستيراد

وأكد رئيس الغرفة لـ«الوطن»، أن المؤتمر الاقتصادي يُعقد في توقيت تحتاج فيه مصر إلى التركيز على الإنتاج والصناعة وتعميق المكونات المحلية، في إطار خطة الدولة لترشيد الاستيراد والاعتماد على المنتج الوطني كبديل عن المستورد، موضحا أن وجود صناع القرار بجانب خبراء الاقتصاد وممثلي مجتمع الأعمال يجب أن يسهم في خروج توصيات مهمة يصحبها آليات تنفيذ واضحة بما يؤكد وجود تغيير حقيقي في المنظومة الإنتاجية والاستثمارية بعد المؤتمر.

وأضاف «المهندس»، أن المؤتمر يعد خارطة طريق للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل وجود العديد من العوائق والمشكلات التي شهدتها الصناعة المصرية الفترة الماضية، نتيجة أزمة نقص الخامات التي أدت لتعطيل العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن التوجه نحو تعميق التصنيع عبر خطط واضحة يعد من أبرز الأولويات التي يجب أن يتبناها المؤتمر الاقتصادي.

متابعة نتائج وتوصيات المؤتمر

وأشار «المهندس» إلى أن قطاع الصناعات الهندسية يعد من أبرز القطاعات الإنتاجية المؤهلة للقيام بدور كبير خلال الفترة المقبلة، في إطار عملية تعميق التصنيع وترشيد الاستيراد، خاصة في ظل نجاح العديد من الصناعات داخل القطاع في الوصول بمكوناتها المحلية في منتجاتها إلى 70%.

وشدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية على ضرورة الاهتمام بالمؤتمر الاقتصادي عقب انتهائه، عبر آلية محددة لمتابعة نتائج وتوصيات المؤتمر، بحيث تكون هناك نتائج فعلية على أرض الواقع، وألا يقتصر الأمر على النقاشات العامة والدراسات فقط.