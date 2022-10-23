السيسي يصل إلى العاصمة الإدارية لحضور فعاليات المؤتمر الاقتصادي 2022

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل قليل، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، لحضور فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الاقتصادي، والمقرر أن يستمر لمدة 3 أيام «الأحد والإثنين والثلاثاء».

انطلاق فعاليات المؤتمر الاقتصادي

ومن المقرر أن يناقش المؤتمر، السياسة الاقتصادية الكلية في اليوم الأول، يعقبها عدد من الجلسات المتتالية، تبدأ بجلسة يفتتحها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، تستمر لمدة 45 دقيقة، وتشهد استعراضا للاقتصاد المصري طوال الـ40 عاما الماضية، واستعراض الصدمات التي ضربت الاقتصاد المصري وتحسن مؤشراته خلال هذه الفترة.

ومن المقرر عقد جلسة تترأسها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمناقشة المؤشرات الاقتصادية الكلية، وستتحدث عن البطالة ومؤشرات النمو ومتوسط الناتج المحلي ومتوسط دخل الفرد، وتعقبها محاورات للخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال مع وزيرة التخطيط، وبعد ذلك ستكون هناك جلسة للسياسة المالية ويرأسها وزير المالية، وتستمر لمدة ساعة ونصف وتشهد مناقشات الخبراء والمستثمرين ورجال الأعمال ويتناقشوا في الموازنة والعجز والدين العام وكل المؤشرات النقدية.

والجلسة الأخيرة في اليوم الأول للمؤتمر الاقتصادي ستكون للسياسة النقدية ويرأسها محافظ البنك المركزي، بحضور الخبراء في هذا المجال ورجال الأعمال والمستثمرين، للحديث عن السياسة النقدية والتضخم وسعر الصرف وسعر الفائدة لمناقشة توجهات السياسة النقدية، وبعد جلسة رئيس الوزراء ستكون الجلسات برئاسة الوزراء وبحضور الخبراء ورجال الأعمال والمستثمرين.